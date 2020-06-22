شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: 9.3 مليون جنيه منحة العمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء قامت بمتابعة صرف المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة المتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بالمحافظة، التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه تصرف على 3 أشهر لهذه الفئة، فضلا عن صرف المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة بالمديرية.

وأوضح «سعفان» أن إجمالي المنحة الرئاسية التي تم صرفها في دفعتها الأولى بلغت 8 ملايين جنيه، فضلا عن مليون و366 ألف جنيه، لنحو 2733 عاملا من المسجلين بوحدة العمالة بالمديرية وذلك خلال شهر مايو الماضى.

من جهته، أشار محمد عبدالرحمن، مدير المديرية، في تقريره الشهري للوزير، إلى أن المديرية قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار 15 ترخيص عمل للأجانب من 8 جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب التفتيش العمالي، والسلامة والصحة المهنية.