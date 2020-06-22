شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يتابع إجراءات التصدي لفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع مديري الادارات الصحية، ومسؤولي الترصد والأوبئة، ومساعدي مديري الإدارات الصحية للطب الوقائي بجميع مراكز المحافظة، لمتابعة خطط التصدي لفيروس كورونا المستجد، وإجراءات التعامل مع البؤر النشطة، وحالات العزل المنزلي، وكذا متابعة مبادرة ١٠٠ مليون صحة لعلاج الأمراض المزمنة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة، سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد، والدكتورة أميمة عباس، وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

ووجه محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، وكيل وزارة الصحة، بالتنسيق مع مديري الإدارات الصحية ومسؤولي الطب الوقائي، لإعداد تقرير عاجل حول البؤر النشطة للإصابة بكورونا بجميع مراكز وقرى المحافظة، وكيفية التعامل معها، وحالات العزل المنزلي للمصابين بالفيروس، وإجراءات وآليات صرف الأدوية للمصابين، وكيفية متابعة المخالطين، وكذا متابعة التخلص الآمن من نفايات المصابين المعزولين في منازلهم.

ووجه محافظ الفيوم، بالمتابعة الدورية ومراجعة الإجراءات والاشتراطات الصحية بالأماكن التي تم تحديدها للعزل الجماعي للمصابين بكورونا بعدد من القرى والمراكز، بهدف التيسير على المصابين، وتوفير أماكن مناسبة للعزل بعيدًا عن الاختلاط بالأبناء داخل المنازل، مشددًا على جميع الإدارات الصحية بمتابعة صرف حقيبة العلاج للحالات الإيجابية بفيروس كورونا المعزولة منزليًا.

ولفت محافظ الفيوم إلى أهمية التوعية المستمرة بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية في التصدي لفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا على استمرار أعمال التعقيم والتطهير بجميع المواقع والمنشآت.

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