شكرا لقرائتكم خبر عن «بوكية ورد».. هدية «صحة المنوفية» لموظفيها من مصابي «كورونا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقب إصابة عدد من العاملين بمديرية الصحة بالمنوفية وتوابعها بمرض كورونا أثناء قيامهم بتأدية عملهم وواجبهم الوطني في تقديم الخدمة الصحية وتم تطبيق العزل الصحي عليهم بمنازلهم، قامت مديرية الصحة بمبادرة لرسم البسمة على وجوههم وإسعادهم والتعبير عن امتنانها لما قدموه أثناء عملهم وحتى إصابتهم، حيث تم زيارتهم بمنازلهم من قبل موظفي العلاقات العامة وتقديم بوكيه ورد هدية لكل منهم مع اتباع الإجراءات الاحترازية في التباعد، حيث تم زيارة العاملين المصابين بمراكز

الباجور وقويسنا ومنوف، وتم الاطمئنان على سلامتهم وتحسن حالتهم الصحية.

ومن جانبه، أكد الدكتور نصيف الحفناوى، وكيل صحة المنوفية، أن المباردة تهدف لرد الجميل للزملاء مما عرضوا حياتهم للخطر في سبيل الواجب وقدموا عملهم على أكمل وجه حتى إصابتهم بمرض كورونا، مؤكدا على المتابعة الدورية لهم من قبل المديرية والإدارات الصحية، مشيرا إلى تحسن الحالة للصحية لعدد كبير منهم على أن يعود لعمله بعد تمام الشفاء.

بوكية ورد هدية صحة المنوفية لموظفيها من مصابى فيروس كورونا