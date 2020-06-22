شكرا لقرائتكم خبر عن «ملتقي الحوار»: «الوفاق» تتحمل مسؤولية الانتهاكات ضد العمالة المصرية في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدانت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، واقعة إلقاء القبض على 19 مصريًا من العمالة المصرية بمدينة مصراته الليبية، وكانت غرفة عملية بركان الغضب قد أعلنت مسؤوليتها عن القبض وإحتجاز العمال المصريين.

وقال سعيد عبدالحافظ، رئيس المؤسسة، أن المسؤولية القانونية المباشرة تقع على عاتق حكومة الوفاق الليبية، حيث أن عملية بركان الغضب تلك هي التي أعلن عنها في الرابع من إبريل عام ٢٠١٩ على لسان المتحدث باسم قوات الجيش التابع لحكومة الوفاق، ومن ثم فإن ما اقترفته حكومة الوفاق والقوات التابعه لها يعد انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الذي فرض حماية وحصانة على المدنيين وغير المقاتلين أثناء النزاعات المسلحة.

وطالبت المؤسسة حكومة الوفاق بالحفاظ على سلامة وأمان العمال المصريين المحتحزين وسرعة إعادتهم لبلادهم.