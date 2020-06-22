شكرا لقرائتكم خبر عن سد النهضة.. 5 قرارات محتملة لمجلس الأمن لحل الأزمة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحالت مصر ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولى، وأكدت في خطابها الرسمى الموجه إلى لمجلس، أن فشل المفاوضات يرجع إلى "سياسة إثيوبيا الثابتة في المراوغة والعرقلة"، مشددة على أن ملء وتشغيل إثيوبيا للسد "يمثل تهديدا". فى هذا الفيديو نرصد معا الأسباب وأبرز السيناريوهات والقرارات المحتملة لمجلس الأمن الدولى.

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