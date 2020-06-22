شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة إيطالية: عودة السياح الإيطاليين إلى مصر 15 يوليو مع تطبيق إجراءات الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت وكالة "نوفا" الإيطالية إعادة فتح المطارات المصرية للرحلات السياحية الدولية، وتلقت الطائرات والفنادق المصرية بالفعل العديد من الحجوزات من العديد من الدول بما فى ذلك إيطاليا، وقال أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية المصرية، للوكالة الإيطالية "إن هناك العديد من الحجوزات فى بعض الشركات السياحة الإيطالية، وبعض الرحلات الجوية تبدأ 15 يوليو، وأن بعض الفنادق المصرية تلقت بالفعل عددا من الحجوزات وأن الأرقام ليست كبيرة لكنها بداية واعدة".

وأكد الوصيف:"لقد قمنا بالفعل بإعداد سلسلة من التدابير للسياح من جميع أنحاء العالم وفقا لشروط منظمة الصحة العالمية، ونؤكد لهم أن مصر يمكنها ضمان وحماية السياح".

وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة المصرية ناقشت خطة إجراءات لتحفيز السياح الأجانب على زيارة البلاد، وستحصل شركات الطيران الأجنبية على خصومات فى عدد من الخدمات.

وأضافت الوكالة، أن وزير الطيران المدنى، محمد منار ووزير السياحة والآثار، خالد العنانى، قاما الأسبوع الماضى بمناقشة الاجراءات الواجب اتخاذها لتحفيز السياحة الخارجية بمجرد رفع القيود.

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وأوضحت الوكالة، أن السلطات منحت لشركات الطيران الأجنبية خصم 50% على ضرائب المطار، بالاضافة إلى خصومات 20% على الخدمات الأرضية فى مطارات البحر الاحمر ومحافظات جنوب سيناء ومرسى مطروح.

وأكد وزير الطيران المدنى، أن مطارات البلاد "جاهزة لاستقبال السياح الأجانب وفقًا لجميع إجراءات الأمن الصحي ومتطلبات منظمة الصحة العالمية".

وأوضح الوزير العناني بدوره أن حزمة الخصم هذه تهدف إلى تشجيع الوكالات السياحية الكبرى على جلب المزيد من السياح إلى مصر بشكل عام ، وخاصة إلى محافظات السياحة الساحلية.

وأضاف العناني أن وزارته قدمت خصم 20٪ على تذاكر جميع المتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار ، وكذلك تأشيرات السفر للمسافرين من الخارج مع شركتي مصر للطيران وطيران القاهرة، وفترة الخصم 15 يومًا.