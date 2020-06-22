شكرا لقرائتكم خبر عن دفعة المحنة.. كيف واجهت الدولة كورونا فى امتحانات الثانوية العامة؟ فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت فعاليات ماراثون امتحانات الثانوية العامة، فى محافظات جمهورية مصر العربية، وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من تفشى وانتشار وباء فيروس كورونا الخبيث، وفي هذا الفيديو، نرصد معا، أبرز تفاصيل ومشاهد امتحانات الثانوية العامة على مستوى أنحاء الجمهورية.

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