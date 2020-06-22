شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. بصيرة:616 ألف مصري فوق الـ 18 عاما مصابين بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها منح وزارة الإسكان تيسيرات ومدة إضافية لأقساط الأراضي 3 أشهر، واستطلاع لمؤسسة بصيرة، عن مسح جاءت نتيجته تقديرات بإصابة 616 ألف مصرى بكورونا بعمر 18 سنة فأكثر، فضلا عن تغطيات فنية واقتصادية، ورياضية متنوعة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر

الإسكان: منح تيسيرات للمستثمرين ومد مدة إضافية لأقساط الأراضى 3 أشهر

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت منح تيسيرات لقطع الأراضي الاستثمارية المُخصصة بالمدن الجديدة، بجميع الأنشطة، بمساحات تبدأ من (2) فدان فأكثر، مؤكداً أن منح هذه التيسيرات، يأتى فى إطار حرص الهيئة على دعم مسيرة التنمية بالمدن الجديدة، ومراعاة للظروف الراهنة التى تمر بها الدولة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وما تبعها من تأثيرات على معدلات تنفيذ المشروعات المختلفة.

وكالة إيطالية: عودة السياح الإيطاليين إلى مصر 15 يوليو مع تطبيق إجراءات الوقاية

أبرزت وكالة "نوفا" الإيطالية إعادة فتح المطارات المصرية للرحلات السياحية الدولية، وتلقت الطائرات والفنادق المصرية بالفعل العديد من الحجوزات من العديد من الدول بما فى ذلك إيطاليا، وقال أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية المصرية، للوكالة الإيطالية "إن هناك العديد من الحجوزات فى بعض الشركات السياحة الإيطالية، وبعض الرحلات الجوية تبدأ 15 يوليو، وأن بعض الفنادق المصرية تلقت بالفعل عددا من الحجوزات وأن الأرقام ليست كبيرة لكنها بداية واعدة".

دفعة المحنة.. كيف واجهت الدولة كورونا فى امتحانات الثانوية العامة؟ فيديو

انطلقت فعاليات ماراثون امتحانات الثانوية العامة، فى محافظات جمهورية مصر العربية، وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من تفشى وانتشار وباء فيروس كورونا الخبيث، وفي هذا الفيديو، نرصد معا، أبرز تفاصيل ومشاهد امتحانات الثانوية العامة على مستوى أنحاء الجمهورية.

مطار القاهرة يشغل 84 رحلة استثنائية من وإلى أوروبا وآسيا وأفريقيا

يشغل مطار القاهرة الدولى اليوم الإثنين 84 رحلة استثنائية على مدار اليوم ما بين رحلات ركاب دولية وداخلية وخاصة ورحلات بضائع، تقل على متنها 6416 راكبا من العالقين سواء بمصر أو بالخارج.

الشرطة الأمريكية: مقتل شخصين وجرح 7 آخرين فى إطلاق نار بـ"نورث كارولينا"

أعلنت الشرطة الأمريكية قبل قليل، مقتل 2 وجرح 7 بإطلاق نار في ولاية نورث كارولينا، جاء ذلك نقلا عن العربية.

الأزمات تعصف بقناة الجزيرة.. الشبكة القطرية تسرح 70 موظفا ضمن خطة لإنهاء خدمات 275 عاملا.. مصادر: أزمة اقتصادية فى إمارة الحمدين.. قلة التمويل تؤثر على شاشات الإرهابية.. واستمرار طرد الموظفين بمكملين والشرق

أزمات مستمرة عصفت بشبكة الجزيرة القطرية، خلال الفترة الحالية، بسبب التداعيات الاقتصادية المتدهورة التى تشهدها قطر فى الوقت الحالى، الأمر الذى أدى إلى الاستغناء عن العديد من الموظفين فى شبكة قنوات الجزيرة والمواقع التابعة لها.

فى احتفال أسرى.. عقد قران "بثينة" ابنة على الحجار بمنزله.. صور

أعلن الفنان علي الحجار عقد قران أبنته بثينه أمس الأحد بمنزله فى المقطم، ونشر عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، مجموعة صور من الحفل، معلقا عليه:"تم بالأمس 21 يونيو 2020 عقد قران إبنتي بثينة علي هشام مارولد بحضور والدته السيدة نيفين وأخيه كريم في منزلي بالمقطم بحضور أخواتها إبراهيم ونور ويوسف وجني وزوجتي هدي طلعت ".

"كتر الدوا يعلم القسية".. كيف تغير حبة الدواء دماغك؟ أدوية تسبب تغييرات في شخصيتك ومخك.. المسكنات أبرزها.. الباراسيتامول يقلل التعاطف مع الآخرين.. أدوية الربو تسبب اكتئاب ونقص انتباه.. المضاد الحيوى يزيد القلق

كشفت عدد من الدراسات العلمية أن الأدوية الشائعة وأغلبها يكون بدون استشارة الطبيب يكون لها آثار جانبية يمكن أن تغير شخصيتك وتؤثر على تفكيرك ودماغك، من المضادات الحيوية لأدوية حرقة المعدة ومسكنات الألم وأدوية منع الحمل والأدوية الهرمونية، في السطور التالية نتعرف على كيفية تغيير الأدوية بأنواعها المختلفة لشخصيتك ودماغك .

ابنة رجاء الجداوى تنشر دعاء مؤثرا: يا من تحيى العظام وهى رميم أحيى أمى

نشرت أميرة حسن مختار، الابنة الوحيدة للفنانة رجاء الجداوى، دعاء مؤثرا لها، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عقب تدهور حالة والدتها الصحية واحتياجها إلى جهاز تنفس صناعى اختراقى.

اتحاد الكرة ردا على الزمالك: "مفيش تدريبات قبل إجراء مسحة كورونا"

كشف مسئولو اتحاد الكرة موقفهم من خطاب نادى الزمالك الأخير، بصعوبة تجميع اللاعبين لإجراء المسحات للكشف عن فيروس كورونا قبل التدريبات الجماعية، وأوضح مسئولو الجبلاية أنه سيتم إرسال خطاب إلى نادى الزمالك خلال ساعات، يفيد بعدم السماح للفريق بالعودة للتدريبات الجماعية إلا بعد إجراء المسحات مثل باقى الأندية، حفاظاً على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية.

انفوجراف..تعرف على أضخم موازنة فى تاريخ مصر للعام المالى 2020/2021

لا تدخر الدولة المصرية جهداً في التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا العالمية في إطار خطة استراتيجية شاملة وسباقة تضع المواطن المصري على رأس الأولويات، خاصة وإنه يظل الهدف الأول والأخير للحفاظ على سلامته ودعمه على مختلف الأصعدة، وهو الأمر الذي جسدته موازنة العام المالي الجديد 2020/2021، من خلال حرص الدولة على تعزيز المخصصات المالية للقطاعات المتضررة من أزمة كورونا والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وهو الأمر ذاته الذي يؤكد بما لا يدعو مجالاً للشك نجاح تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي.

انفوجراف..أضخم موازنة فى تاريخ مصر للعام المالى 2020/2021.. زيادة مخصصات الصحة لـ 258.5 مليار جنيه.. و مد وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين وتخصيص 8 مليار جنيه لمبادرة "حياة كريمة"

لا تدخر الدولة المصرية جهداً في التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا العالمية في إطار خطة استراتيجية شاملة وسباقة تضع المواطن المصري على رأس الأولويات، خاصة وإنه يظل الهدف الأول والأخير للحفاظ على سلامته ودعمه على مختلف الأصعدة، وهو الأمر الذي جسدته موازنة العام المالي الجديد 2020/2021، من خلال حرص الدولة على تعزيز المخصصات المالية للقطاعات المتضررة من أزمة كورونا والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وهو الأمر ذاته الذي يؤكد بما لا يدعو مجالاً للشك نجاح تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي.

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بدء امتحان مادة الفقه للقسم الأدبى بالثانوية الأزهرية وسط إجراءات وقائية مشددة

انطلقت الآن امتحانات الثانوية الأزهرية، حيث يؤدى طلاب القسم الأدبى امتحان مادة الفقه والتى تبدأ من التاسعة صباحا وحتى الحادية عشر، وسط إجراءات وقائية مشددة حفاظا على الطلاب من انتشار فيروس كورونا المستجد .

صندوق مصر السيادى: ندرس كيفية الاستغلال الأمثل لمجمع التحرير لاتخاذ القرار بشأنه

قال عبد الله الابيارى رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية إن الصندوق يقوم حاليا بدراسة استغلال مجمع التحرير على ثلاثة محاور وهي دراسة مشاركة لشركات للإدارة لبدء الاستثمار بجانب الحوار مع عدد من المستثمرين فى القطاع العقارى والسياحي بجانب الحديث مع ثلاث مجموعات من الفنادق العالمية لوضع رؤية لتطوير المجمع.

كيف استعد مطار الغردقة لعودة السياحة؟.. علامات إرشادية للتباعد بين الركاب.. كاميرات حرارية لقياس درجة الحرارة تصدر صوتا حال عدم ارتداء الكمامات.. وتعقيم شامل للحقائب فى صالات الوصول والمغادرة

يعد مطار الغردقة الدولى، أهم مطارات الجمهورية من حيث استقبال الرحلات السياحية، وبعد إعلان الحكومة عن استئناف رحلات الطيران والسياحة اول يوليو المقبل كانت هناك استعدادات واجراءات احترازية مكبرة داخل صالات السفر والوصول بالمطار .

الحكومة تدرس بيانات العمالة العائدة من الخارج لتشغيلهم

مع تفاقم أزمة فيروس كورونا، أصبحت اقتصادات الدول لا تتحمل مزيد من الانفاق، وسعت للحد من المصروفات بصفة عامة، وبدأت دول عربية في إعادة العمالة الوافدة لها، الأمر الذى دفع الحكومة لعمل دراسات وبحوث حول العمالة العائدة تمهيدا لدمجها في الاقتصاد وتوفير فرص عمل لها، وكشفت هذه الدراسات عدد من البيانات والأرقام الهامة.

قطار المحاكمات.. اليوم سماع الشهود بأحداث جزيرة الوراق وجلسة إعادة محاكمة بطرس غالى

تشهد أروقة المحاكمة بالقاهرة والجيزة اليوم الاثنين، 22 يونيو 2020، نظر العديد من القضايا الهامة، أبرزها أحداث جزيرة الوراق..

صرف أول زيادة للمعاشات بنسبة 14% بعد تطبيق قانون التأمينات.. أول يوليو

تبدأ الحكومة خلال أيام اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل، فى صرف الزيادة السنوية للمعاشات المقررة بنسبة 14%، بحسب قرار رئيس الجمهورية، والتى تعد أول زيادة سنوية لأصحاب المعاشات بعد تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذى بدأ تطبيقه رسميا اعتبارا من أول شهر يناير من العام الجارى 2020.

حالات الإصابة بفيروس كورونا تتجاوز 8.96 مليون والوفيات 467390 حول العالم

أشار احصاء لرويترز، إلى أن أكثر من 8.96 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، على مستوى العالم كما أن 467390 شخصا توفوا جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات فى الصين فى ديسمبر عام 2019 ، وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 119916 حالة وفاة ومليونى و289021 حالة إصابة.

انخفاض 4 درجات بحرارة الجو اليوم وطقس حار بالقاهرة.. والعظمى 36 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الاثنين، انخفاض فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

السكة الحديد: وصول الدفعة الرابعة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

أكدت مصادر بهيئة السكة الحديد أنه مخطط وصول الدفعة الرابعة من الجرارات الأمريكية المتعاقد عليها مع شركة جنرال إلكتريك إلى ميناء الإسكندرية الأسبوع الجارى، حيث تضم الدفعة الرابعة 20 جرارا.

ثانى أيام الثانوية الأزهرية.. طلاب الأدبى يؤدون امتحان الفقه.. وكيل الأزهر يبشر: أنتم دفعة استثنائية وسنراعيكم فى التصحيح ودرجة الرأفة كاملة.. حريصون عليكم أكثر من أهاليكم.. رئيس المعاهد: التصحيح الأسبوع المقبل

تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، صباح اليوم الإثنين، لجان معهد فتيات أرض الجنينة بمنطقة الوايلى، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة الفقه للقسم الأدبى، مطمئنا الطلاب قائلا: أنتم دفعة استثنائية ومميزة وسنراعى التصحيح ودرجات الرأفة ونحن حريصون عليكم أكثر من أولياء أموركم ، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر يطمئن بصورة مستمرة عليكم".

بصيرة: تقديرات بإصابة 616 ألف مصرى بكورونا بعمر 18 سنة فأكثر

أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، مسح بالتليفون لتقدير نسبة انتشار فيروس كورونا بين المصريين الذين يبلغون من العمر 18 سنة فأكثر، وتجدر الإشارة إلى أن معدل الإصابة بفيروس كوفيد 19 من خلال الاستطلاعات قد يكون أقل من المعدل الفعلي نتيجة عدم رغبة بعض المصابين في ذكر إصابتهم لإحساسهم أن الإصابة قد تشكل وصمة لهم أو لأن الأعراض كانت بسيطة فلم يتذكروا حدوثها، وفي المقابل قد يكون هذا المعدل أكبر من المعدل الحقيقي في حالة تشابه الأعراض مع أعراض أمراض أخرى ومن بينها أنواع أخرى من الأنفلونزا.

شكرى يرد على مزاعم إثيوبيا: انخرطنا فى مفاوضات سد النهضة عقد كامل

ال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر انخرطت فى مفاوضات سد النهضة على مدار عقد كامل مع إثيوبيا، مشيراً إلى أن لجوء مصر إلى مجلس الأمن لا يعني بأي شكل من الأشكال هروباً من التفاوض.

وأضاف وزير الخارجية بحسب بيان لوزارة الخارجية اليوم الأثنين إن حديث إثيوبيا عن لجوء مصر إلى مجلس الأمن باعتباره هروباً من التفاوض غير صحيح.

وأكد الوزير بحسب البيان: "مصر انخرطت فى المفاوضات بحسن نية على مدار عقد كامل"، موضحاً استعداد مصر الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الجميع.