تجديد حبس المتهم بقتل موظف في منشأة ناصر 15 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس تاجر مخدرات 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل موظف بمبنى ماسبيرو، بعدما تدخل الأخير لفض مشاجرة بين المتهم وسائق "توك توك".

بدأت تفاصيل الواقعة، بنشوب مشاجرة مساء الخميس قبل الماضي، بين سائق "توك توك"، وتاجر مخدرات لرفض الأخير دفع أجر السائق نظير توصيله لعدة أماكن، وعند قيام السائق بالشكوى لبعض الأهالى من ذلك نشبت بينهما مشاجرة.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليه، موظف، تدخل لفض المشاجرة، فقام المتهم بالتعدي عليه بالضرب ثم صعد أعلى منزله وألقى عليه كتل من الأحجار سقطت إحداها على رأسه فأودت بحياته.