محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قررت الدائرة 5 إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة في طرة، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في قضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، لجلسة 22 أغسطس.
وجاء قرار التأجيل لتعذر حضور أحد المتهمين، ولتلاوة أمر الإحالة.
وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ووفاة 6 آخرين.
وكانت النيابة أسندت للمتهمين وآخرين -سبق الحكم عليهم_ عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل إعادة محاكمة متهمي"أحداث الذكرى الثالثة للثورة" لـ 22 أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.