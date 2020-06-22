محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (شخصين - مقيمان بمحافظة الإسكندرية) بأحد الكمائن المعدة لضبطهما بدائرة قسم شرطة "أول العامرية" وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين وزنت 1,5 كيلو جرام- مبلغ مالي – 2 هاتف محمول). قُدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة (225 ألف جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط شخصين بحوزتهما كيلو ونصف هيروين في الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.