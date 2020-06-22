دعوى قضائية تطالب ببطلان تشكيل هيئة مكتب المحامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أقام مصطفى شعبان المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء قرار تشكيل هيئة مكتب المحامين، والمتضمن ٤ أعضاء لمنصب الأمين العام، و٤ أخرون لمنصب وكيل النقابة .

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٣٩١٤ لسنة٧٤ قضائية، نقيب المحامين رجائي عطية.

وذكرت الدعوى أن القرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين جاء بعد الانتخابات التي مرت عليها ثلاثة شهور ويخالف القانون بتشكيله الحالي وذلك لتضارب القرارات وتعدد المنصب الذي يشغله عضو فقط.