محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
أقام مصطفى شعبان المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء قرار تشكيل هيئة مكتب المحامين، والمتضمن ٤ أعضاء لمنصب الأمين العام، و٤ أخرون لمنصب وكيل النقابة .
اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٣٩١٤ لسنة٧٤ قضائية، نقيب المحامين رجائي عطية.
وذكرت الدعوى أن القرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين جاء بعد الانتخابات التي مرت عليها ثلاثة شهور ويخالف القانون بتشكيله الحالي وذلك لتضارب القرارات وتعدد المنصب الذي يشغله عضو فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر دعوى قضائية تطالب ببطلان تشكيل هيئة مكتب المحامين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.