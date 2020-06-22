في لافتة إنسانية.. ضابط يقدم المساعدة لطالب سقط مغشيا أمام لجنة امتحان الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: في لافتة إنسانية، قام أحد ضباط الشرطة المكلفين بتأمين لجنة امتحانات الثانوية العامة بأحد المدارس بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة، بتقديم المساعدة لأحد الطلبة سقط مغشياً عليه أمام اللجنة. وقام الضابط بالتواصل مع والد الطالب ونقله مستخدماً سيارته الخاصة إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية وقدم والد الطالب الشكر للضابط على موقفه الإنساني تجاه نجله.

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