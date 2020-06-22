السجن 5 سنوات لـ 4 متهمين بقضية خلية حلوان الإرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الخامسة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، بمعاقبة 4 متهمين من عناصر خلية حلوان الإرهابية، بالسجن لمدة 5 سنوات، في اتهامهم بالانضمام إلى خلية إرهابية، وحيازة شماريخ وتظاهر بدون ترخيص.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور على عمارة،

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار فتحي البيومى، قد عاقبت المتهمين في مطلع شهر يونيه من عام 2016، بالسجن 10 سنوات لـ 6 متهمين في اتهماهم بتكوين خلية إرهابية، وعقب صدور الحكم تقدم دفاع المتهمين بطعن على الأحكام، وعقب قبول طعنهم قررت محكمة الاستئناف تحديد الدائرة 5 لنظر إعادة محاكمة المتهمين، وخلال أولى الجلسات استمعت المحكمة لطلبات الدفاع بعد تلاوة النيابة العامة لأمر إحالة المتهمين بالدعوى.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين وآخرين هاربين تهم انضمامهم إلى جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب وسيلتها في تحقيق أغراضها المتقدمة بأن انضموا إلى جماعة الإخوان الإرهابية، والتي تتخذ من العمل المسلح وسيله لتحقيق مآربها المتمثلة فى السطو على مقاليد الحكم بالقوة وإشاعة الفوضى بالبلاد حال علمهم بما تدعو إليه، وبوسائلها لتحقيق أغراضها، وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات.