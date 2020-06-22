"القابضة للمياه" تفعِّل خدمة دفع الفواتير إلكترونيًّا عبر المحمول وكيفية استخدامها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه تم بدء تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني لفواتير استهلاك مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تطبيق الشركة القابضة على الهاتف المحمول (125-HCWW)، والمتاح على نظامي التشغيل "أندرويد" و"IOS".

وأوضح رسلان، في بيان له اليوم الإثنين، أن التطبيق يتيح للمواطن سداد فواتير مياه الشرب والصرف الصحي لعدد ١٠ شركات تابعة للشركة القابضة كمرحلة أولى؛ وهي محافظات (القاهرة، الجيزة، المنوفية، البحيرة، كفرالشيخ، سوهاج، الإسكندرية، البحر الأحمر، مطروح، سيناء)، مضيفاً أنه جارٍ العمل على إضافة هذه الخدمة لباقي الشركات تباعاً؛ لإتاحة الخدمة لجميع العملاء على مستوى الجمهورية.

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وأضاف رئيس الشركة القابضة أن تطبيق الهاتف المحمول (125-HCWW)، يتيح عدة مزايا أخرى؛ من أهمها إرسال إشعارات للمواطنين المسجلين على التطبيق بأعمال الصيانة المخططة وغير المخططة، والتعرف على توقيتات انقطاع المياه لتنبيه المواطنين بتدبير احتياجاتهم منها، بجانب إمكانية تلقي شكاوى المواطنين والرد عليها، وإمكانية التصوير الفوتوغرافي لمكان الشكوى أو الكسر وإرساله عبر التطبيق، وكذا التعرف على المعلومات والأخبار الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح رسلان أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي للقطاعات المختلفة بالدولة؛ خصوصًا الخدمات التي تمس المواطنين وفي إطار تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات بالشركة القابضة، وطبقاً للإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وعن كيفية استخدام التطبيق لسداد الفواتير، قال المهندس أحمد بركات، مدير عام تكنولوجيا المعلومات بالشركة القابضة: إن تحميل تطبيق (125) متاح مجانًا على الهاتف المحمول، ويقوم المواطن بإنشاء حساب بالبيانات المطلوبة، ثم اختيار الشركة التابع لها وإدخال رقم السداد الإلكتروني والمسجل على فاتورة المياه الخاصة به، ومن ثَم تظهر له قيمة الفاتورة ويتاح له سدادها باستخدام بطاقات الائتمان المختلفة، مشيراً إلى أنه يمكن تحميل البرنامج من الرابط الإلكتروني:اضغط هنا