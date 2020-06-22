التنمية المحلية: 10.5 مليار جنيه لتنمية القرى خلال حكم السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إنجازات 6 أعوام في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي. وتضمنت إنجازات الوزارة خلال 6 أعوام من حكم السيسي بالنسبة للبرنامج القومي لتطوير وتنمية القرى المصرية إنفاق 10.5 مليار جنيه تمويل ذاتي وخزانة عامة للدولة ومنح داخلية وخارجية. Advertisements وتم تنفيذ 2291 مشروعًا استفاد منها حوالي 13 مليون مواطن في 650 قرية، شملت 450 مليون جنيه لـ100 وحدة صحية، و3.825 مليار جنيه لـ1000 مشروع رصف طرق وكباري. كما شملت 1.425 مليار جنيه لـ500 مشروع كهرباء، و1.550 مليار جنيه لـ141 مشروع صرف صحي، و750 مليون جنيه لـ150 مدرسة، و1.5 مليار جنيه لـ200 مشروع مياه شرب، و750 مليون جنيه لـ125 مشروع تحسين بيئة، و250 مليون جنيه لـ75 مشروع رفع كفاءة مقار وحدات محلية.

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