"المستشفيات التعليمية": تعافي 61 مصابا بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، الاثنين، خروج 61 مصابا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من مستشفيات الهيئة بعد تعافيهم.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن 25 حالة من مصابي كورونا خرجوا من مستشفى بنها التعليمي بالقليوبية و 28 حالة من مستشفى المطرية التعليمي بالقاهرة، و8 حالات من مستشفى الأحرار التعليمي.

وأضاف الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة، أنه يوما بعد يوم يقدم أبطال الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية نموذجا يحتذى به في تحدي جائحة كورونا مما يؤكد تضحياتهم باعتبارهم خط الدفاع الأول في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به الوطن وبجهدهم وجهد أبناء الوطن وسواعدهم سوف نعبر هذه المحنة.

وقال الدكتور عبدالكريم العراقي، مدير مستشفى الأحرار التعليمي، إن المستشفى يعد من أكبر المستشفيات بمحافظة الشرقية ويقدم كافة الخدمات الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد ونتبع في ذلك كافة البروتوكولات المعتمدة للوقاية ومكافحة العدوى ونتخذ كافة الإجراءات والاحتياجات للحفاظ على صحة المرضى والطواقم الطبية العاملة.