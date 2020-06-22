أخبار مصر | شباب الصحفيين تهاجم آية حجازي: تروج لأفكار جماعة الإخوان الإرهابية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر شباب الصحفيين تهاجم آية حجازي: تروج لأفكار جماعة الإخوان الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت جبهة شباب الصحفيين هجوماً عنيفاً على الناشطة الوهمية المدعوة أية حجازي بعد ترويجها لأفكار جماعة الإخوان الإرهابية وتعاونها مع العملاء والخونة والمتآمرين على البلاد.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي: "اللي عذبت الأطفال وبتسريحهم واستغلت الثغرات القانونية علشان يطلعوا براءة وعشان يرموا الطوب على القوات الأمنية ليس غريباً عليها أن تتواصل مع جماعة الدم والخراب".

Advertisements

أضاف طوالة: "اللي بتسمح باغتصاب الأطفال ليس بعيداً عنها إن تدافع عن العنصرية والسجون في مصر أشرف من مراكز تجميع الأطفال للاعتداء عليهم جنسيا".

قال رئيس الجبهة: "مش دي اللي جوزها سافر تركيا عشان يعمل تقارير إعلامية ضد البلد، مش دي اللي بتأيد تعذيب الشرطة الأمريكية للسود وبتأيد العنصرية".