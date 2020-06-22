أخبار مصر | حادث سير واشتباه بكورونا ..أبرز مشاهد الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حادث سير واشتباه بكورونا ..أبرز مشاهد الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت امتحانات الثانوية العامة مشاهد ممزوجة بين الحزن والفرح، وترصد "الخليج 365" أبرز مشاهد الثانوية العامة التي شهدتها البلاد، كالتالي:

رئيس الوزراء:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعض لجان الثانوية لمتابعة سير أعمال أول أيام الامتحانات، بمشاركة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

اكتشاف حالات اشتباه كورونا:

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدد الحالات الذين تم استبعادهم بسبب اشتباه بإصابة بفيروس كورونا، وهم 3 ملاحظين وطالبين ومراقب أول للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا.

حادث سير:

أشارت نقابة المعلمين، إلي وقوع حادث سير على طريق أسيوط سوهاج الزراعي أمام قرية الصوامعة، لميكروباص يقل معلمين قادمين من أعمال مراقبة امتحان اللغة العربية، لطلاب الثانوية العامة أسفر عنه إصابة 14 معلما بينهم اثنين فى حالة خطرة.

زحام شديد:

شهدت العديد من المدارس تزاحم عدد كبير من أولياء الأمور، غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية التي أعلنتها الدولة، بالحفاظ على التباعد الاجتماعي بينهم، منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

سهولة الامتحان:

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أوضح محمود زكي كبير معلمي اللغة العربية، أن مستوى الامتحان اليوم متوسط، وإن جميع الأسئلة جاءت من المنهج المقرر لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وعقب انتهاء الامتحان أكد طلاب الثانوية العامة أن امتحان اللغة العربية جاء في مستوي الطالب المتوسط، وخالي من الصعوبات.

حالات غش فرديه:

رصد طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، 9 حالات غرش فردية من بينها طالب نشر الامتحانات على الإنترنت عبر موبايل في بني سويف، فضلا عن واقعة حيازة هاتف بالمنوفية، موضحا انه تم عقوبة الحرمان من التعليم لمدة عامين.

حالة غش جماعي:

نشر موقع التواصل الاجتماعي حالة غش جماعي لطلاب في إحدى اللجان، وعقب ذلك قام وزير التربية والتعليم بتحديد لجنة وأسماء الطلاب وتم رفد جميع القائمين على المدرسة.

عزل طلاب الثانوية:

أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم عزل 5 طلاب مخالطين لمصابين بفيروس كورونا امتحان الثانوية العامة داخل غرف عزل باللجان والمجهزة تحت اشراف طبي كامل ضمن استعدادات التعليم والصحة لماراثون الثانوية العامة ومكافحة انتشار فيروس كورونا.

وصلة رقص:

قام عدد من طلاب مدرسة بوصلة رقص أمام اللجان بعد الانتهاء من تأدية امتحان اللغة العربية، مؤكدين على سهولة مستوى الامتحان.