أخبار مصر | خروج 61 حالة بعد التعافى من كورونا بالمستشفيات التعليمية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خروج 61 حالة بعد التعافى من كورونا بالمستشفيات التعليمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اليوم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، عن خروج 25 حالة من مصابى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد تعافيهم من مستشفى بنها التعليمي بالقليوبية و28 حالة من مستشفى المطرية التعليمي بالقاهرة و8 حالات من مستشفى الأحرار التعليمي.

وقال الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة، في بيان صحفي، أنه يوما بعد يوم يقدم أبطال الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية نموذجا يحتذى به فى تحدى جائحة كورونا المستجد مما يؤكد أصالتهم وتضحياتهم باعتبارهم خط الدفاع الأول في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به الوطن وبجهدهم وجهد أبناء الوطن وسواعدهم سوف نعبر هذه المحنه بإذن الله.

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وأضاف الدكتور عبدالكريم العراقى، مدير مستشفى الأحرار التعليمي، أن المستشفى تعد من أكبر المستشفيات بمحافظة الشرقية وتقدم كافة الخدمات الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد ونتبع فى ذلك كافة البروتوكولات المعتمدة للوقاية ومكافحة العدوى ونتخذ كافة الإجراءات والاحتياطات للحفاظ على صحة المرضى والطواقم الطبية العاملة، مشيرا تم اليوم خروج ( 8 ) حالات شفاء جديدة بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من المستشفى ليرتفع عدد الحالات من مصابي فيروس كورونا المتعافين إلي (26) حالة موضحا أن هذه الحالات تم خضوعها لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بالمستشفى.

ومن جانبها قالت الدكتورة أمنية محمود خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمى، أن اليوم تم تعافى وخروج 25 حالة من المستشفى من مصابى فيروس كورونا المستجد وتوجهوا إلى منازلهم لاستكمال المرحلة الثانية من العلاج طبقا للبروتوكول المتبع مع حالات التعافى، مشيرة ان المستشفى مستمرة فى تقديم كافة الخدمات الطبية والتدخلات الجراحية لقطاع عريض من مصابى كورونا بمحافظة القليوبية بالإضافة إلى جلسات الغسيل الكلوى وجميع هذه الخدمات تقدم بالمجان.

وقال الدكتور وائل الدرندلى، القائم بأعمال مدير مستشفى المطرية التعليمي، بأن مستشفى المطرية صرح طبى كبير مجهز لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية وكافة التدخلات الجراحية لمرضى كورونا ويضم نخبة من الأطباء المميزين ويعد خروج 28 مصاب بعد تعافيهم من المرض أمر أثلج صدرونا ورفع معنويات جميع أفراد الطاقم الطبى بالمستشفى حيث أن المرضى المتعافين تم حجزهم بالمستشفى بعد ظهور إيجابية التحاليل والمسحة وتبين إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وتم اليوم خروجهم بعد الشفاء من الفيروس وتحولهم من ايجابى إلى سلبى وسينتقلوا الآن إلى المرحلة الثانية وهي استكمال العلاج وتطبيق بروتوكول وزارة الصحة بالعزل المنزلى مع تمنياتنا لها بالصحة والعافية.