أخبار مصر | ننشر درجات الحرارة وحالة الجو خلال الأيام المقبلة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ننشر درجات الحرارة وحالة الجو خلال الأيام المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليوم، عن انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي، أن البلاد تشهد اليوم الاثنين، طقس حار القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يكون معتدل ن على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية.

وأوضحت الهيئة أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على شمال وجنوب الصعيد.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس معتدل، وعلى شمال الصعيد معتدل، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية اليوم الأحد، والتي تتمثل في رياح معتدلة نهارا تنشط أحيانا، وستكون الرياح معتدلة على السواحل الشرقية وجنوب وشمال الصعيد نشطه أحيانًا.

وأشارت الهيئة إلى أن شمال البلاد حتى القاهرة يتأثر بمرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمى.

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وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وتتوقع الهيئة، أن يستمر الطقس في انخفاض درجات الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء ليسود طقس مائل للحرارة نهارا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارا ولطيف ليلا على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية، ويسود طقس حار نهارا معتدل ليلا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح من معتدلة إلى نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

سجلت درجات الحرارة اليوم الاثنين بالقاهرة الكبرى درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 22، والوجه البحري درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 21، ولسواحل الشمالية الغربية درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 20، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 21، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 29، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 27، جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 44، والصغرى 30.

وتبلغ درجات الحرارة يوم الثلاثاء بالقاهرة الكبرى درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 21، والوجه البحري درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 21، والسواحل الشمالية الغربية درجة الحرارة العظمى 27، والصغرى 20، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء درجة الحرارة العظمى 28، والصغرى 21، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 28، وشمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 27، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 43، والصغرى 32.

وعن درجات الحرارة يوم الأربعاء بالقاهرة الكبرى درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 25، والوجه البحري درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 21، والسواحل الشمالية الغربية درجة الحرارة العظمى 27، والصغرى 22، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء درجة الحرارة العظمى 28، والصغرى 23، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 26، وشمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 26، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 43، والصغرى 30.