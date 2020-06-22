أخبار مصر | درس قاسى من رواد مواقع التواصل لآية حجازى: إرهابية تؤيد الاغتصاب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر درس قاسى من رواد مواقع التواصل لآية حجازى: إرهابية تؤيد الاغتصاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما حادا على آية حجازى، التى كانت تسرح الأطفال وتستخدمهم فى التعذيب وإلقاء الحجارة على قوات الأمن.

وأضاف رواد مواقع التواصل أن حجازى استغلت الثغرات القانونية؛ للحصول على براءة للأطفال لكي يعودوا لإلقاء الطوب على القوات الأمنية، كما ذكروا آية حجازى بتأييدها اغتصاب الأطفال، فى الوقت الذي دافعت فيه عن العنصرية.

وأشار الرواد إلى أن السجون في مصر أشرف من مراكز تجميع الأطفال للاعتداء عليهم جنسيا، وأن الإنسانة المنحلة أخلاقيا تتعاون مع الإخوان الإرهابية وتتواصل معهم، مؤكدين أن زوجها سافر تركيا؛ ليعمل تقارير إعلامية ضد مصر، كما أيدت تعذيب الشرطة الأمريكية للسود والعنصرية.