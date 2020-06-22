أخبار مصر | رئيس المعاهد الأزهرية يكشف موعد تصحيح الامتحانات

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس المعاهد الأزهرية يكشف موعد تصحيح الامتحانات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الشيخ علي خيل رئيس قطاع المعاهد الدينية، إن عملية تصحيح الامتحانات ستتم خلال 7 أيام على الأكثر، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 18 مركزا لتصحيح أوراق إجابات الطلاب.

وأوضح خليل خلال جولة اليوم، أن امتحان مادة الفقه لطلاب القسم العلمي جاء في مستوى الطالب المتوسط، مؤكدا أنه حالة وجود إصابات لأي طالب يؤجل امتحانه للدور الثاني مع الاحتفاظ بالحصول على الدرجة الكاملة.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي شكاوى من الطلاب حول الامتحان وجميع أسئلة مادة الفقه جاءت في مستوى الطالب المتوسط.

انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية

وانطلقت أمس الأحد، ماراثون امتحانات الثانوية الأزهرية، الذى يستمر حتى السادس من شهر أغسطس، وسط متابعة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الذى وجه بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وسط الإجراءات الاحترازية المشددة التي تجرى بها الامتحانات، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وحرص الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على زيارة بعض مقرات لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، للوقوف على تجهيز اللجان وتطهيرها، قبل انطلاق الامتحانات بساعات.

وقال "خليل": إن هذا العام استثنائي بسبب انتشار وباء كورونا، وكذلك الاستعدادت هذا العام استثنائية وموائمة لهذا الظرف الطارئ، مؤكدًا أن الأزهر أخذ بكل سبل الأمان والصحة لحماية الطلاب.

وأشار إلى تعقيم اللجان منذ 10 أيام بشكل يومي، موضحًا أنه تم تجهيز زجاجة جل وكحول لكل طالب، كما أن عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة لن يتجاوز 12 طالبًا بأي حال من الأحوال.

وقال: لن يكون هناك أي تهاون أو تقصير في الأخذ بالاحتياطات، مناشدًا الطلاب وأولياء أمورهم، عدم القلق أو الخوف، لأن مستقبل أولادهم في أيد أمينة، وهي من أهم أولوياتنا.

وطالب الشيخ علي خليل الطلاب، بالالتزام بالتعليمات حرصًا على حياتهم ومستقبلهم، مناشدًا أولياء الأمور بعدم التواجد خارج اللجان مع تقديم النصح لذويهم بالالتزام بالتعليمات، متمنيًا التوفيق والنجاح والسلامة لجميع الطلاب.

وأكد الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن هناك غرفة عمليات لمتابعة أعمال امتحانات الثانوية الأزهرية فى كل محافظات الجمهورية، موضحا أن هناك حالة التزام تام فى كل المعاهد الأزهرية بمختلف محافظات الجمهورية بالإجراءات الاحترازية التى أقرها الأزهر الشريف لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أن عمليات التطهير والتعقيم تتم بشكل مستمر على مدار اليوم وعلى رأس كل ساعة للحفاظ على حياة الطلاب والعاملين فى إطار خطة الدولة للحد من انتشار الفيروس.