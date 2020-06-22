مصر | الأمن يكشف حقيقة مقطع فيديو لسيدة زعمت تعرضها للاعتداء بالبحيرة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأمن يكشف حقيقة مقطع فيديو لسيدة زعمت تعرضها للاعتداء بالبحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت أجهزة وزارة الداخلية، بكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام شخصين بالتعدى على إحدى السيدات بالضرب، وقيام السيدة بالاستغاثة والإدعاء بتعرضها للاعتداء.

بالفحص تبين أن السيدة المشار إليها مقيمة بإحدى قرى محافظة البحيرة، وفى وقت سابق منذ عدة أيام توجهت إلى قسم شرطة غرب النوبارية، وأبلغت بتضررها من عاملين – مقيمين بذات القرية؛ لقيامهما بالتعدى عليها بالضرب والسب وتصويرها بالشارع أمام مسكنها للتشهير بها لوجود خلافات بينهم حول الجيرة، وقدمت تقرير طبى يفيد إصابتها بسحجات بالرقبة.

توصلت تحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالبحيرة أنه فى اليوم السابق لتقدم السيدة المذكورة بالبلاغ المشار إليه توجهت بصحبة أحد الأشخاص مزارع – مقيم بذات القرية، لقطعة أرض زراعية بمفردهما ولدى استشعار العاملين بهما توجها لقطعة الأرض وقاما بتصويرهما واستعانا بالأهالى وتمكنوا من ضبطهما ثم قاموا بصرفهما، وعقب علمهما بتداول مقطع الفيديو تقدمت بتلك الشكوي.

أمكن التوصل إلى العاملين وضبطهما وبمواجهتهما أقرا بما جاء على النحو المشار إليه، وأنهما شاهدا الشاكية صحبة المزارع فى صورة منافية للآداب، وأكدا عدم وجود ثمة تعدى عليها وكيدية الشكوى المقدمة ضدهما، كما أضافا بتواجد بعض الأهالى أثناء ضبطها ومرافقتها، وقد أيد أقوال العاملين ثلاثة مزارعين.

وفي سياق آخر، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1247) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها القضايا الآتية:

Advertisements

ونجحت في ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس، بمحافظة الجيزة؛ لحيازته ( 1،667 طن سلع غذائية "كلاوى– كبدة– سجق") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتمكنت من ضبط مالك المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المنشية، بمحافظة الإسكندرية؛ لحجبه عن التداول (1800 قطعة "كمامة" )، بقصد رفع أسعارها.

واستطاعت ضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع الكمامات بدائرة قسم شرطة منوف بمحافظة المنوفية؛ لحيازته (8000 قطعة مستلزمات طبية "كمامة" ) مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وأثمرت الحملات عن ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة؛ لاستيلائه على مبلغ (5318084) جنيه بدون وجه حق عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الهبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه بالسوق السوداء، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.

كما تم القيام بحملة نوعية " لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، أسفرت عن ضبط (254) قضية بإجمالى مضبوطات (35589) عبوة سجائر.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.