مصر | ضبط استوديو غير مرخص بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط استوديو غير مرخص بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط رجال الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية خلال 24 ساعة، استديو بدون ترخيص، وضبط العديد من جرائم المطبوعات.

وتمكنت فى مجال مكافحة جرائم المصنفات، من ضبط إستوديو لتسجيل الأغانى "بدون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة؛ لإستخدامه برامج منسوخة ومقلدة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية ورفع أغانيه على قناة خاصة به على موقع اليوتيوب.

ونجحت فى مجال مكافحة جرائم المطبوعات، قيإستهداف (2 مطبعة، 2 مكتبة، ورشة تجليد، ورشة تكسير) "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة؛ لقيام مالكيها بمخالفة القانون الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف والحقوق المجاورة.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار توجيه الحملات.

وفي سياق آخر، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1247) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها القضايا الآتية:

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ونجحت في ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس، بمحافظة الجيزة؛ لحيازته ( 1،667 طن سلع غذائية "كلاوى– كبدة– سجق") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتمكنت من ضبط مالك المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المنشية، بمحافظة الإسكندرية؛ لحجبه عن التداول (1800 قطعة "كمامة" )، بقصد رفع أسعارها.

واستطاعت ضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع الكمامات بدائرة قسم شرطة منوف بمحافظة المنوفية؛ لحيازته (8000 قطعة مستلزمات طبية "كمامة" ) مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

واثمرت الحملات عن ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة؛ لإستيلائه على مبلغ (5318084) جنيه بدون وجه حق عن طريق التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الهبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه بالسوق السوداء، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.

كما تم القيام بحملة نوعية " لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، أسفرت عن ضبط (254) قضية بإجمالى مضبوطات (35589) عبوة سجائر.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية