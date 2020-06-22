مصر | الداخلية تواصل ضرباتها الموجعة لتجار المخدرات

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الداخلية تواصل ضرباتها الموجعة لتجار المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعدد من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط ٧ من تجار المواد المخدرة بمحافظات مختلفة.

نجحت في ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية"، إتخذا من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار فى المواد المخدر، وذلك بأحد الأكمنة المعدة لضبطهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (64 طربة لمخدر الحشيش- مبلغ مالى)، حيث قدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة (592 ألف جنيه).

وتمكنت من ضبط شخصين - مقيمان بمحافظة الإسكندرية، بأحد الأكمنة المعدة لضبطهما بدائرة قسم شرطة "أول العامرية"، وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين وزنت 1،5 كيلو جرام- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) حيث قدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة (225 ألف جنيه).

واستطاعت ضبط أحد الأشخاص- مقيم بالعامرية بمحافظة الإسكندرية، بأحد الأكمنة المعدة لضبطه بدائرة قسم شرطة "أول العامرية"، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول).

وأثمرت حملات الداخلية عن ضبط عاطلَين، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية، فى كمين أُعد لضبطهما بدائرة مركز شرطة فايد حال إستقلالهما سيارة، وبحوزتهما (كمية لمخدر البانجو وزنت 20 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتفى محمول).

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جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.