مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 4282 شخصا خالفوا قرار الحظر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 4282 شخصا خالفوا قرار الحظر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، ونجحت في ضبط (4282) شخصا مخالفا لقرار حظر تحرك المواطنين، وتم ضبط (3019) مركبة مخالفة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.