شكرا لقرائتكم خبر عن خالد حنفي: مصر لم تصل إلى «الركود».. ومعدلات النمو لدينا الأفضل بالعالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، وأمين عام الغرف التجارية والصناعية العربية الحالي، إنه يجب الانتباه إلى ظهور العملات المشفرة في هذا التوقيت وإنتاجها من مجهول دون الرجوع إلى البنك المركزي المصري.

وأوضح «حنفي» خلال مشاركته في ندوة نظمتها الغرفة التجارية في الإسكندرية تحت عنوان «اقتصاد مختلف في عالم مختلف» عبر تطبيق zoom، مساء الأحد، أن تلك العملات بدأت تتزايد وترتفع قيمتها، وبدأت تعترف بها بعض الدول، وهي مبنية على تقنية مختلفة، وقد يحدث في المستقبل القريب أن تصبح عملة من تلك العملات المشفرة، هي العملة الدولية والتي قد تحل محل الدولار، وقد يأتي استخدام تلك العملات إلى تغيرات كبيرة في الأوضاع الاقتصادية.

وتابع: «نحن في عالم مختلف واقتصاد مختلف، وبالتالي يجب علينا أن نختلف أيضًا، ونغير الطريق والطريقة أيضًا، فالقيمة في الوقت الحالي تأتي من معرفة كيفية التحول لاستيعاب أن الوضع الحالي مختلف، وإدارة الأعمال والاقتصاد سيتم بطريقة مختلفة»، مستطردًا: «كما يجب الاعتماد بشكل كامل على التكنولوجيا الجديدة والرقمنة، والإيمان بأن العالم يتغير».

وتحدث الوزير السابق عن العملات المشفرة قائلاً إنه «ليس لها غطاء أو جهة تضمنها، أما العملات الرقمية فهي تنتج بمعرفة البنك المركزي، ولكنها ليست عملات ملموسة، ويتم عمل المبادلات بها ولها غطاء مضمون من البنك المركزي كاشفاً أنه في المستقبل القريب من المتوقع أن تحتفي العملات الورقية والبلاستيكية وسيتم التعامل فقط من خلال العملات الرقمية».

وأضاف «حنفى» أن «مصر لم تصل بعد إلى مرحلة الركود الاقتصادي، وذلك لأنها لا تعتمد على التصدير بشكل كبير، وغير متكاملة مع العالم بالشكل الواجب، ومعدلات النمو في مصر أفضل من غيرها من الدول الأخرى وبالتالى فإن الفرصة حاليًا في وقت الأزمات هي في كيفية الاستعداد لما بعد الأزمة، فيجب الاستعداد بشكل ضروري للاستثمار في القطاعات المناسبة والملائمة للاقتصاد الجديد المتوقع».

ودعا وزير التموين السابق إلى ضرورة الأخذ بأسباب النجاح، وتحقيق الطفرات في مجال الأعمال ما يتطلب العمل بطريقة مختلفة، وعلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تنفتح بشكل أكبر وتتواصل مع بعضها لتكوين شبكة كبيرة، لتكوين كتلة اقتصادية، قادرة على تنفيذ مفاوضات، والاستفادة من المنتجات المجمعة، واستخدام أدوات الاقتصاد التشاركي.

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