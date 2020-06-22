شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: «كورونا» عجَّل بـ«ولادة قيصرية» للنظام الاقتصادى الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شريف دلاور، المفكر والخبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إن هناك نظام عالمي ونظام اقتصادي جديد قادم ومتوقع منذ سنوات ماضية، وبالتالي أزمة فيروس كورونا المستجد لم تخلق نظام جديد، بل هي ما أدت إلى الإسراع لحدوث هذا النظام الجديد، فيمكن القول أنها عجلت بـ«ولادة قيصرية» للنظام الاقتصادي الجديد، نتيجة للأزمة.

وأوضح «دلاور» خلال مشاركته في ندوة نظمتها الغرفة التجارية في الإسكندرية تحت عنوان «اقتصاد مختلف في عالم مختلف» عبر تطبيق zoom، مساء الأحد، أن «الأكثر خطراً جراء أزمة كورونا هو زيادة نسبة الفقر والبطالة، فالبنك الدولي أصدر تقرير قريبًا أشار فيه إلى أن ما يحدث هو أكبر انكماش لقيمة الدخل المتوسط للفرد منذ 150 سنة»، مشيرًا إلى أن «زيادة نسبة الفقر والبطالة سيؤدي إلى خلق فجوات بين الدول وبعضها، وهناك الكثير من الدراسات الحديثة حول هذا الموضوع، والتخوف من آثاره في المستقبل».

وأوضح أن «هناك فرص حقيقية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل الازمة الراهنة، فهي الوحيدة القادرة حاليًا على الابتكار، وإنشاء تطبيقات جديدة، واستخدام التكنولوجيا، ومن الضروري أن تتم بناءً على دراسات جدوى سليمة»، مشيرًا إلى أن «الدولة المصرية تشجع بشكل كبير المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وقال «دلاور» إن «التحدي الأكبر أمام مصر خلال تلك الأزمة، هو الحفاظ على سعر الصرف، وإدارة الدين الخارجي، للحفاظ على مستويات المعيشة فانخفاض سعر الصرف سيؤثر على مستوى المعيشة والبطالة والأسعار، وبالتالي الاستقرار المعيشي بصفة عامة».