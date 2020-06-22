شكرا لقرائتكم خبر عن موظف بالإدارة التعليمية بالعريش.. ثالث حالة وفاة بـ«كورونا» في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، حالة وفاة ثالثة لموظف بالإدارة التعليمية بالعريش، نتيجة إصابته بفيروس كورنا المستجد، أثناء تلقي العلاج في مستشفى العريش العام.

وقال الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، إن المتوقي يدعي محمود الحلبي، 40 سنة، موظف بالإدارة التعليمية بالعريش، حيث توفي نتيجة إصابته بفيروس كورنا المستجد أثناء تلقيه العلاج في قسم العزل بمستشفى العريش العام.

وأضاف شوكة، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة خلال عمليات الغسل والتكفين، بجانب دفن المتوفى في مقابر مدينة العريش بمعرفة إدارة الطب الوقائي وتحت حراسة أمنية مشددة وعدد قليل من أفراد أسرته.

وأشار إلى أن هذه الحالة تعد حالة الوفاة الثالثة في محافظة شمال سيناء بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث توفيت من قبل سيدة في أوائل الخمسينيات من العمر من مدينة العريش، ومسن في أواخر السبعينيات من مدينة الشيخ زويد نتيجة الإصابة بالفيروس.

ولفت إلى أن إجمالى الحالات المشتبه فيها على مستوى المحافظة يبلغ 116 حالة، حيث تم حجز عدد 71 حالة منها وعزل 45 حالة منزليا بدون أخذ عينات، وقد أفادت نتائج العينات سلبية 40 حالة، إيجابية 30 حالة، وهناك حالة لا زالت تحت البحث.

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