شكرا لقرائتكم خبر عن توافر الغاز الطبيعي والمحروقات بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال على سليمان، مدير إدارة التموين ببئر العبد، إن الغاز الطبيعي والمحروقات متوافر على مستوى محافظة شمال سيناء، ولا توجد به أزمات، وأن هناك مخزون استراتيجي يكفي لفترة طويلة.

وأضاف «سليمان»، خلال جولة تفقدية لمحطة تعبئة الغاز ببئر العبد، أن المحطة تقوم بتعبئة أسطوانات الغاز لجميع مراكز المحافظة طبقًا للأسعار والأوزان الرسمية، وأن هناك متابعة دقيقة لذلك من الجهات المعنية.

وأشار إلى توافر الغاز بالمحطة الرئيسية بمدينة بئر العبدومستودعات الاستبدال في قرى الخربة ونجيله ورمانه بالأسعار الرسمية والأوزان المعتمدة، طبقا لقرار اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بشأن توصيل وتوفير أسطوانات الغاز لمراكز المحافظة والقرى التابعة.