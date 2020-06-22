شكرا لقرائتكم خبر عن نصف مليون جنيه عقوبة لـ«كسر حظر التجول» بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
«500 ألف جنية شرط جزائي، وإيصالات دون رصيد»، وقع عليها 8 أشخاص من كبار عائلتي الشرفة والعبودية بقرية أم قمص بمركز ملوي، عقوبة لمن يخالف قرارات اللجنة العرفية في كسر حظر التجول، والتعدي على الآخر، والتأكيد على الصلح والتراضي والعيش في حب وود في ظل الظروف البيئة وانتشار وباء كورونا المستجد.
حرصت الأجهزة الأمنية ولجنة المصالحات بمركز ملوي جنوب المنيا، مساء الأحد، على وأد الفتة والصلح بين عائلتين تربطهما صلة مصاهرة، وهما عائلتي الشرفة والعبودية، بقرية أم قمص بدائرة المركز، في إعقاب قيام شباب العائلين بالتشاجر بينهم بسبب السير بدراجة نارية وهو ما نتج عنه حدوث إصابات بين الطرفين والتعدي على منازل بعضهم.
عقدت جلسة الصلح بمنزل الشيخ سامح جلال، أحد علماء الأزهر الشريف بمركز ملوي، وبحضور إفراد من الجانبين ومدحت حشمت عبدالعزيز عمدة ام قمص واحمد الهواري أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن والحاج طلعت فريز العمدة ورجال القانون نبيل المشولي المحامي وهشام حمدي المشولي أمين شباب القرية لحزب مستقبل وطن وحازم المشولي المأذون حيث تم التوقيع على عقد صلح تتضمن شرط جزائي نصف مليون جنية لمن يخالف بنود عقد الصلح، والتوقيع على 8 إيصالات بواقع 4 لكل طرف تنفذ كعقوبة مالية أيضا في حاله التخلي ببنود الصلح .
كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز ملوي يفيد بوقع مشاجرة ومصابين وتلفيات ببعض المنازل بين العائلتين خلال فترة حظر التجول، حيث تم القبض على المتهمين من الجانبين وإحالتهم للنيابة العامة، عقب ذلك تدخلت لجنة المصالحات ومع القيادات الأمنية للتهدئة والتصالح وهو ما نتج عنة جلسة الصلح والتراضي.
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