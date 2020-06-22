شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يحوّل فيلته لحظيرة مواشي بالإسكندرية.. وقرار عاجل من «البيئة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تلقى حي العجمي بالإسكندرية، شكوى تفيد تحويل أحد المواطنين فيلا بمنطقة أبوتلات قبلي إلى حظيرة ومجزر لتربية وذبح وسلخ الماشية، ما يسبب أضرارا للمنازل المجاورة.
شنت إدارة شؤون البيئة بحي العجمي في الإسكندرية، حملة استهدفت المكان المشار إليه داخل الكتلة السكنية والمنازل بمنطقة «أبوتلات قبلي».
وتبين من المعاينة صحة الشكوى، ووجود عدد من الماشية الحية وأجولة العلف داخل الفيلا، بالإضافة إلى انتشار الذباب والحشرات والرائحة الكريهة.
ووجه مسؤولي إدارة البيئة صاحب الفيلا بنقل المواشي خارج الكتلة السكنية وتنظيف المكان وتطهيره، وجاري إخطار مديرية الطب البيطري وإدارة صحة البيئة بمديرية الصحة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
55,233
-
تعافي
14,736
-
وفيات
2,193
كانت هذه تفاصيل خبر مواطن يحوّل فيلته لحظيرة مواشي بالإسكندرية.. وقرار عاجل من «البيئة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.