شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يحوّل فيلته لحظيرة مواشي بالإسكندرية.. وقرار عاجل من «البيئة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى حي العجمي بالإسكندرية، شكوى تفيد تحويل أحد المواطنين فيلا بمنطقة أبوتلات قبلي إلى حظيرة ومجزر لتربية وذبح وسلخ الماشية، ما يسبب أضرارا للمنازل المجاورة.

شنت إدارة شؤون البيئة بحي العجمي في الإسكندرية، حملة استهدفت المكان المشار إليه داخل الكتلة السكنية والمنازل بمنطقة «أبوتلات قبلي».

وتبين من المعاينة صحة الشكوى، ووجود عدد من الماشية الحية وأجولة العلف داخل الفيلا، بالإضافة إلى انتشار الذباب والحشرات والرائحة الكريهة.

ووجه مسؤولي إدارة البيئة صاحب الفيلا بنقل المواشي خارج الكتلة السكنية وتنظيف المكان وتطهيره، وجاري إخطار مديرية الطب البيطري وإدارة صحة البيئة بمديرية الصحة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.