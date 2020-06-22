شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يشيعون «شهيدي سيناء» بمسقط رأسهيما بالدقهلية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع الآلاف من أهالى قريتي «بهوت» و«الدورتين» بمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، مساء الأحد، المجند محمد السيد عبدالنبى، والمجند خالد أحمد الشوادفى، واللذان استشهدا أثناء تأدية واجبهما الوطني بسيناء.

وشارك في الجنازتين هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، والعميد تامر حسنى، والعميد سامح عبدالمؤمن، مندوبين عن الجيش الثانى الميدانى، والعقيد تامر العوضي، المستشار العسكري للمحافظة ورضا قويطة، رئيس مركز ومدينة نبروه، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية بالدقهلية من مسقط رأسهما، وحتى مثواهما الأخير بمقابر الأسرتين بقريتى بهوت والدورتين بمركز نبروه.

ففي قرية بهوت، خرج المئات من الأهالى على مدخل القرية في انتظار وصول جثمان الشهيد مجند محمد السيد عبدالغنى، ملفوفًا في علم مصر، وتم رفعه على سيارة الإطفاء، عقب انتهاء صلاة الجنازة، وتقدم الجثمان نائب المحافظ، وعدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة، وردد الأهالى هتافات منها «لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله».

وفى قرية الدورتين، استقبلت النساء جثمان الشهيد مجند خالد أحمد الشوادفى بـ«الزغاريد»، بينما انخرط عدد كبير من الشباب في بكاء هيستيري، وتم رفع جثمانه على سيارة الإطفاء، ملفوفًا في علم مصر، وتحولت الجنازة لمظاهرة ضد الإرهاب.

وتقدم نائب محافظ الدقهلية بخالص العزاء لأسر الشهيدين، مؤكدًا أن «الدولة لا تنسى أبنائها الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل أمن مصر واستقرارها والحفاظ على تراب الوطن من الأعداء والخونة».

قال «الشيخ»: «إننا نعزي أنفسنا وأهلنا في شهداء الوطن، ولن نتخلى عن الدفاع عن وطننا مهما كلفنا ذلك من تضحيات»، موجهًا الشكر والتقدير للقوات المسلحة والشرطة المصرية لما يقدمونه كل يوم من تضحيات غالية.

Advertisements

تشييع جنازة الشهيد مجند محمد السيد عبد النبى والشهيد مجند خالد أحمد الشوادفى بمقسط رأسهما قى الدقهلية

تشييع جنازة الشهيد مجند محمد السيد عبد النبى والشهيد مجند خالد أحمد الشوادفى بمقسط رأسهما قى الدقهلية

تشييع جنازة الشهيد مجند محمد السيد عبد النبى والشهيد مجند خالد أحمد الشوادفى بمقسط رأسهما قى الدقهلية

تشييع جنازة الشهيد مجند محمد السيد عبد النبى والشهيد مجند خالد أحمد الشوادفى بمقسط رأسهما قى الدقهلية

تشييع جنازة الشهيد مجند محمد السيد عبد النبى والشهيد مجند خالد أحمد الشوادفى بمقسط رأسهما قى الدقهلية

تشييع جنازة الشهيد مجند محمد السيد عبد النبى والشهيد مجند خالد أحمد الشوادفى بمقسط رأسهما قى الدقهلية

تشييع جنازة الشهيد مجند محمد السيد عبد النبى والشهيد مجند خالد أحمد الشوادفى بمقسط رأسهما قى الدقهلية