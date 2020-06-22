شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك: 20 حملة بـ 10 محافظات وضبط كمامات مجهولة المصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن جهاز حماية المستهلك وفروعه بالمحافظات بشن 20 حملة بمحافظات "أسوان، الدقهلية، سوهاج، البحيرة،الفيوم ،بني سويف، بورسعيد،أسيوط ،إسكندرية ،المنيا " خلال الفتره من 13 الي 18 يونيه الجارى وأسفرت عن تحرير 238 محضر، بالتنسيق مع كل من الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية وأجهزة وزارتي الصحة والتجارة والصناعة والمديريات الخدمية وأجهزة التنمية المحلية بتلك المحافظات، حيث حققت تلك الحملات نتائج إيجابية ساهمت في تحقيق رؤية الجهاز والتي تخلص في صون وحماية حقوق المستهلكين ،ومواجهة كافة الممارسات الضارة بالأسواق وتعزيز دوره في مجال تطبيق القانون والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ماتكشف من مخالفات وعرضها والمسئولين عنها والمضبوطات علي النيابات المختصة بالمحافظات.

ويأتى ذلك فى ضوء ماتوليه القيادة السياسية من إهتمام بتوفير السلع الغذائية والمستلزمات الطبية لكافة المواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عاليه والتكليفات الدورية الصادرة عن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملات ناجحة علي الاسواق والمحلات التجارية والمصانع غير المرخصة بهدف تحقيق اقصي درجات الانضباط في تداول السلع الغذائية والاستهلاكية لصالح المواطن المصري .

وصرح الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي أن حملات الجهاز بالإشتراك مع الجهات الرقابية خلال الفترة من 13-18 من الشهر الجاري قد أسفرت عن في مجال المطهرات والمعقمات المستلزمات الطبية المطروحة بالأسواق لمواجهة جائحة كورونا تم ضبط عدد 10400 كمامة مجهولة المصدر و ضبط 9600 قفاز يدوي و 870 لتر كحولي ومطهر استرليم و 500 عبوة كحول سائل

و400 أوفرشوز وضبط 31 لتر جل ومنظفات طبية و475 عبوة جل مطهر و14 طقم عمليات ،و 5 جالون منظف سائل وزن الجالون 2500 كجم مدون عليها علامة تجارية مشهورة وجميع المنتجات مجهولة المصدر وبدون أيه بيانات أو فواتير تفيد مشروعية

حيازتها وتم التحفظ علي المضبوطات والإحالة الي النيابة العامة لأتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

كما ورد الي فرع الجهاز بالمنيا معلومات عن قيام أحد الأشخاص بتصنيع كمامات من بعض مستلزمات المستشفيات وقام مأموري الضبط بالفرع بعمل التحريات الازمة وعمل محاولات شراء لتحديد مكانه وتم ضبطه والتحفظ علي المقر المعد للتصنيع والتحفظ علي عدد 6000 كمامة وإخطار النيابة العامة.

وفي مجال المنتجات الغذائية واللحوم تم ضبط 230 كجم جبن رومي منتهية الصلاحية و ضبط 400 كيس ملح طعام غير صالحين للأستهلاك الأدمي وتحرير عدد 5 محاضر لمنتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية و18 محضر للذبح خارج المجازر الرسمية وعدم اتباع اشتراطات الصحة والسلامة وتم ضبط محل جزارة لعرض وبيع لحوم مكشوفة ودون اتباع اجراءات السلامة وضبط عدد 139 عبوة عصائر وزبادي وخضار مجمد منتهي الصلاحية وتم قيد المحضر برقم جنح أمن دولة طوارئ 1832 لسنه 2020 قسم تاني الفيوم وتم التحفظ علي جميع المضبوطات والاحالة الي النيابة العامة لاتخاذ اللازم .

في مجال الأدوية ومستحضرات التجميل تم ضبط 9750 قرص دواء غير مرخص بوزارة الصحة مجهول المصدرو 3810 مستحضر تجميل متنوع مجهول المصدر و 2300 قرص أدوية معده للبيع بأزيد من السعر الرسمي المقرر لها و 62 عبوة أدوية مستوردة مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح تداولها كما تم ضبط 664 قرص منشط جنسي مجهولة المصدر كما تم ضبط شقه سكنية تستخدم كمخزن لإحدي الصيدليات بها 100 علبة أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وعدد 1000 كمامة مجهولة المصدر وعدد 30 علبة أدوية ،وألبان أطفال منتهية الصلاحية ،وتم التحفظ علي المضبوطات والإحالة الي النيابة العامة لأتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .

كما تم ضبط مخزن مستلزمات طبية غير مرخص يحمل لافته مخبز وحلواني ونشاطه الفعلي بيع مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل وأسفر الضبط عن التحفظ علي 4500 صنف متنوع من المستلزمات الطبية ،وتم الغلق إداريا بمعرفة مسؤلي الحي واخطار النيابة العامة.



- وفي مجال الإعلان عن الأسعار تم تحرير عدد 66 محضر لعدم الاعلان عن الأسعار في المحال مختلفة النشاط في مجال الرقابة علي المخابز تم تحرير 16 محضر لانتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتحرير محضر برقم 5609 لسنه 2020 جنح قسم ثاني الفيوم لمخزن دقيق غير مرخص ، عدد 9 شكارة دقيق مدعم قبل بيعه وتهريبه للسوق السوداء ، كما تم ضبط عدد 47 عبوة بويات منتهية الصلاحية وتم التحفظ عليها في مجال البيع بأزيد من السعر المعلن تم تحرير عدد 21 محضر وتم الاحالة الي النيابة العامة لأتخاذ شؤنها



ويؤكد الجهاز علي ضرورة إلتزام جموع المستهلكين بمراجعة كافة البيانات المسجلة علي السلع والبيانات والتأكد من مطابقاتها للواقع قبل التعاقد علي شراء السلعة أو تقديم الخدمة .



كما يدعوالجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook ،الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الأليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .

حماية المستهلك ، احمد سمير ، كمامات مجهولة المصدر ، اخبار مصر ، اخبار اليوم ، اخبار مصرية

حماية المستهلك : شن 20 حملة ب 10 محافظات وضبط كمامات مجهولة المصدر

كتب مدحت وهبة

تمكن جهاز حماية المستهلك وفروعه بالمحافظات بشن 20 حملة بمحافظات "اسوان ،الدقهلية ،سوهاج ،البحيرة،الفيوم ،بني سويف ،بورسعيد،أسيوط ،أسكندرية ،المنيا " خلال الفتره من 13 الي 18 يونيه الجارى وأسفرت عن تحرير 238 محضر ، وذلك بالتنسيق مع كل من الادارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية وهيئة الرقابة الادارية وأجهزة وزارتي الصحة والتجارة والصناعة والمديريات الخدمية وأجهزة التنمية المحلية بتلك المحافظات ،حيث حققت تلك الحملات نتائج إيجابية ساهمت في تحقيق رؤية الجهاز والتي تخلص في صون وحماية حقوق المستهلكين ،ومواجهة كافة الممارسات الضارة بالأسواق وتعزيز دوره في مجال تطبيق القانون والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال ماتكشف من مخالفات وعرضها والمسئولين عنها والمضبوطات علي النيابات المختصة بالمحافظات.

ويأتى ذلك فى ضوء ماتوليه القيادة السياسية من إهتمام بتوفير السلع الغذائية والمستلزمات الطبية لكافة المواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عاليه والتكليفات الدورية الصادرة عن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملات ناجحة علي الاسواق والمحلات التجارية والمصانع غير المرخصة بهدف تحقيق اقصي درجات الانضباط في تداول السلع الغذائية والاستهلاكية لصالح المواطن المصري .

وصرح الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي أن حملات الجهاز بالإشتراك مع الجهات الرقابية خلال الفترة من 13-18 من الشهر الجاري قد أسفرت عن في مجال المطهرات والمعقمات المستلزمات الطبية المطروحة بالأسواق لمواجهة جائحة كورونا تم ضبط عدد 10400 كمامة مجهولة المصدر و ضبط 9600 قفاز يدوي و 870 لتر كحولي ومطهر استرليم و 500 عبوة كحول سائل

و400 أوفرشوز وضبط 31 لتر جل ومنظفات طبية و475 عبوة جل مطهر و14 طقم عمليات ،و 5 جالون منظف سائل وزن الجالون 2500 كجم مدون عليها علامة تجارية مشهورة وجميع المنتجات مجهولة المصدر وبدون أيه بيانات أو فواتير تفيد مشروعية

حيازتها وتم التحفظ علي المضبوطات والإحالة الي النيابة العامة لأتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

كما ورد الي فرع الجهاز بالمنيا معلومات عن قيام أحد الأشخاص بتصنيع كمامات من بعض مستلزمات المستشفيات وقام مأموري الضبط بالفرع بعمل التحريات الازمة وعمل محاولات شراء لتحديد مكانه وتم ضبطه والتحفظ علي المقر المعد للتصنيع والتحفظ علي عدد 6000 كمامة وإخطار النيابة العامة.

Advertisements

وفي مجال المنتجات الغذائية واللحوم تم ضبط 230 كجم جبن رومي منتهية الصلاحية و ضبط 400 كيس ملح طعام غير صالحين للأستهلاك الأدمي وتحرير عدد 5 محاضر لمنتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية و18 محضر للذبح خارج المجازر الرسمية وعدم اتباع اشتراطات الصحة والسلامة وتم ضبط محل جزارة لعرض وبيع لحوم مكشوفة ودون اتباع اجراءات السلامة وضبط عدد 139 عبوة عصائر وزبادي وخضار مجمد منتهي الصلاحية وتم قيد المحضر برقم جنح أمن دولة طوارئ 1832 لسنه 2020 قسم تاني الفيوم وتم التحفظ علي جميع المضبوطات والاحالة الي النيابة العامة لاتخاذ اللازم .

في مجال الأدوية ومستحضرات التجميل تم ضبط 9750 قرص دواء غير مرخص بوزارة الصحة مجهول المصدرو 3810 مستحضر تجميل متنوع مجهول المصدر و 2300 قرص أدوية معده للبيع بأزيد من السعر الرسمي المقرر لها و 62 عبوة أدوية مستوردة مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح تداولها كما تم ضبط 664 قرص منشط جنسي مجهولة المصدر كما تم ضبط شقه سكنية تستخدم كمخزن لإحدي الصيدليات بها 100 علبة أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وعدد 1000 كمامة مجهولة المصدر وعدد 30 علبة أدوية ،وألبان أطفال منتهية الصلاحية ،وتم التحفظ علي المضبوطات والإحالة الي النيابة العامة لأتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .

كما تم ضبط مخزن مستلزمات طبية غير مرخص يحمل لافته مخبز وحلواني ونشاطه الفعلي بيع مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل وأسفر الضبط عن التحفظ علي 4500 صنف متنوع من المستلزمات الطبية ،وتم الغلق إداريا بمعرفة مسؤلي الحي واخطار النيابة العامة.



- وفي مجال الإعلان عن الأسعار تم تحرير عدد 66 محضر لعدم الاعلان عن الأسعار في المحال مختلفة النشاط في مجال الرقابة علي المخابز تم تحرير 16 محضر لانتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتحرير محضر برقم 5609 لسنه 2020 جنح قسم ثاني الفيوم لمخزن دقيق غير مرخص ، عدد 9 شكارة دقيق مدعم قبل بيعه وتهريبه للسوق السوداء ، كما تم ضبط عدد 47 عبوة بويات منتهية الصلاحية وتم التحفظ عليها في مجال البيع بأزيد من السعر المعلن تم تحرير عدد 21 محضر وتم الاحالة الي النيابة العامة لأتخاذ شؤنها



ويؤكد الجهاز علي ضرورة إلتزام جموع المستهلكين بمراجعة كافة البيانات المسجلة علي السلع والبيانات والتأكد من مطابقاتها للواقع قبل التعاقد علي شراء السلعة أو تقديم الخدمة .



كما يدعوالجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook ،الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الأليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .



حملات حماية المستهلك (1)



حملات حماية المستهلك (2)



حملات حماية المستهلك (3)



حملات حماية المستهلك (4)



حملات حماية المستهلك (5)



حملات حماية المستهلك (6)