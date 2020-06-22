شكرا لقرائتكم خبر عن والد طالب بالثانوية العامة يشكر ضابط نقل ابنه بسيارته الخاصة للمستشفى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مشهد انساني ، قام أحد ضباط الشرطة المكلفين بتأمين لجنة إمتحانات الثانوية العامة بأحد المدارس بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة، بمساعدة أحد الطلبة سقط مغشياً عليه أمام اللجنة أمس الاحد.
.وتواصل الضابط مع والد الطالب ونقله مستخدماً سيارته الخاصة إلى المستشفى للإطمئنان على حالته الصحية.. وقدم والد الطالب الشكر للضابط على موقفه الإنسانى تجاه ابنه.
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