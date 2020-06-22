شكرا لقرائتكم خبر عن "شرف الجندية المصرية".. ندوة رأى فى وزارة الأوقاف غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، تنظيم ندوة للرأى غدا الثلاثاء المقبل بعنوان: "شرف الجندية المصرية"، تنقلها القناة الثقافية فى بث مباشر، من مبني الإذاعة والتليفزيون، فى إطار التعاون والتـنسيق المـستمر بين وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام في ملـف تجـديـد الخطـاب الدينى، ومن خلال النـدوات المـشتركة بـين الوزارة وقـطاع الـقـنوات المـتـخـصصة بالتليفزيون المصرى.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إنه من المقرر أن يشارك فى الندوة الدكتور السيد مسعد وكيل أوقاف الجيزة، و

الشيخ أحمد عصام الدين فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب.

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فى سياق متصل كانت وزارة الأوقاف المصرية حددت موضوع : " شرف الجندية المصرية " ليكون موضوع خطبة الجمعة المقبل، التي ستقام بعدد محدود من المصلين بمسجد محمد على بالقلعة.



وفِي هذا الصدد أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن دعم قواتنا المسلحة المصرية الباسلة والاصطفاف الوطني خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مواقفه الوطنية ومواجهة قوى الإرهاب والشر والتحديات والمخاطر الراهنة ، والدفاع عن حقوق و مكتسبات الدولة الوطنية والأمة العربية والسلام الإقليمي والدولي هو واجب الوقت على كل وطني شريف يعشق وطنه ويكون على استعداد للتضحية في سبيله بالنفس والنفيس فعلا لا قولا .