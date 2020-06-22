شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 95 مليون جنيه.. بدء العمل لتوصيل خط مياه الشرب بمدينتي السلام في السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، عن بدء العمل في مشروع توصيل خط مياه الشرب بمدينتي السلام ١بحي فيصل، والسلام٢ بحي عتاقة، من خط مياه العاشر من رمضان، بعد وصول المعدات والمواسير المطلوبة لخط المياه بعد معاناة أهالي السلام سنوات طويلة، ويتكلف أعمال توصيل الخط حوالي 95 مليون جنيه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال «صقر» إنه تم التأكيد على أن العمل يبدأ خلال هذا الأسبوع ويستمر لمدة ٦ شهور، لتغذية مدينتي السلام 1، 2 من مدينة العاشر بطاقة مرحلة أولى 25 ألف متر مكعب يوميا وإجمالى طاقة 50 ألف متر مكعب يوميا على مرحلتين يبدأ مسار خط المياه الذي سيتم تنفيذه من ميدان كنتاكى وحتى رافع السلام، ويحتوي مسار الخط على عدد 40 غرفة محابس وعدد 4 عدايات بطول 18 كيلو متر وبقطر 710 مم.

يذكر أن أعمال التنفيذ من خلال برتوكول تعاون تم توقيعه بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والهيئة العربية للتصنيع، من خلال مصنع المحركات.

من جهته، أشار المهندس عاطف المهدي، رئيس جهاز السويس بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن أعمال توريدات المواسير والمعدات والحفارات بدأت، السبت، وأن أعمال تجهيز وتشوين الرمل والحديد والأسمنت والحفر تبدأ، يوم الثلاثاء المقبل، لافتا إلى أن بدء أعمال التنفيذ والحفر، يوم الثلاثاء.

بدء العمل في مشروع توصيل خط مياه الشرب بمدينتي السلام بالسويس

بدء العمل في مشروع توصيل خط مياه الشرب بمدينتي السلام بالسويس

بدء العمل في مشروع توصيل خط مياه الشرب بمدينتي السلام بالسويس

بدء العمل في مشروع توصيل خط مياه الشرب بمدينتي السلام بالسويس

بدء العمل في مشروع توصيل خط مياه الشرب بمدينتي السلام بالسويس