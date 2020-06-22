شكرا لقرائتكم خبر عن عيار ٢١ بـ٧٨٢ جنيهًا.. استقرار في أسعار الذهب لليوم الثالث على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت أسعار الذهب، استقرارًا، لليوم الثالث على التوالي، حيث سجل سعر الأونصة عالمياً ١٧٤٤ دولارا، الاثنين، ليسجل سعر جرام الذهب «عيار ٢٤»، في الصاغة المصرية، ٨٩٤ جنيهاً، بينما سجل «عيار ٢١» ٧٨٢ جنيهاً، وسجل «عيار ١٨» ٦٧٠ جنيهاً، فيما سجل سعر جرام الذهب «عيار ١٤»، ٥٢١ جنيهاً، وسجل سعر جنيه الذهب ٦٢٦٠ جنيهاً.

وقال أمير رزق، عضو شعبة الذهب، إن «ارتفاع أسعار الذهب، نتيجه اتجاه المستثمرين لشراء كميات كبيرة من الذهب، بصفته الملاذ الآمن، مع استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد».

وأضاف «رزق» أن «أسعار الذهب في مصر تتأثر بسعر الأونصة عالمياً، وسعر الدولار، ولا يمكن التدخل فيهم من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال ضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك يتم تحديد الأسعار».

وأكد عضو شعبة الذهب أن «السوق المصري، يعاني من ركود تام في حركة البيع والشراء، نتيجه لتدهور الحالة المادية للأسرة، والتي لا تسمح بشراء الذهب، فضلا عن إلغاء الأفراح والاحتفالات».