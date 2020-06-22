شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، استقرارًا في التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية، الاثنين، مقارنة بأسعار، أمس، حيث سجل سعر الصرف في البنك المركزي المصري، ١٦.١١ جنيه للشراء، و١٦.٢٤ جنيه للبيع.
كما سجل سعر الصرف في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر استقرارًا عند ١٦.١١ جنيه للشراء و١٦.٢١ جنيه للبيع، واستقر سعر الصرف في بنك الإسكندرية، والبنك العربي عند ١٦.١٢ جنيه للشراء و١٦.٢٢ جنيه للبيع.
واستقر سعر صرف العملة الأجنبية في كل من بنك القاهرة، وبنك كريديا أجريكول، وبنك البركة، وبنك التعمير والإسكان، والمصرف المتحد، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك العربي الأفريقي، والبنك الكويتي الوطني، والبنك التجاري الدولي CIB، وبنك بلوم، وبنك عودة، وبنك قناة السويس، وHSBC، عند ١٦.١٣ جنيه للشراء و١٦.٢٣ جنيه للبيع.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
55,233
-
تعافي
14,736
-
وفيات
2,193
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.