شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: 9.3 مليون جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء قامت بمتابعة صرف المنحة الرئاسة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بالمحافظة، التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه تصرف على 3 أشهر لهذه الفئة، فضلا عن صرف المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة بالمديرية.

وأوضح وزير القوى العاملة أن إجمالى المنحة الرئاسة التى تم صرفها فى دفعتها الأولى بلغت 8 ملايين جنيه، فضلا عن مليون و366 ألف جنيه، لنحو 2733 عاملا من المسجلين بوحدة العمالة بالمديرية خلال شهر مايو الماضى.

وأشار محمد عبد الرحمن مدير المديرية فى تقريره الشهرى للوزير إلى أن المديرية قامت فى مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار 15 ترخيص عمل للأجانب من 8 جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 800 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب التفتيش العمالي ، والسلامة والصحة المهنية.