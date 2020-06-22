شكرا لقرائتكم خبر عن المعاهد الأزهرية: بدء تصحيح امتحانات الثانوية فى 18 مركزا الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن هناك غرفة عمليات لمتابعة أعمال امتحانات الثانوية الأزهرية فى كل محافظات الجمهورية، موضحا أن هناك حالة التزام تام فى كل المعاهد الأزهرية بمختلف محافظات الجمهورية بالإجراءات الاحترازية التى أقرها الأزهر الشريف لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أن عمليات التطهير والتعقيم تتم بشكل مستمر على مدار اليوم وعلى رأس كل ساعة للحفاظ على حياة الطلاب والعاملين فى إطار خطة الدولة للحد من انتشار الفيروس.

وأضاف على هامش جولته بمعهد فتيات المنطقة السادسة بمدينة نصر، حيث يؤدى طلاب القسم الأدبى الامتحان بمادة الفقه، أن الأزهر ينفذ خطة وقائية للحفاظ على أبنائه فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، مشيرا إلى أنه من ضمن الإجراءات الاحترازية الحرص على ترك مسافة تتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين بين الطلاب، وتعقيم الطلاب قبل دخولهم إلى لجان الامتحانات، والكشف الحرارى على الطلاب أثناء الدخول، وارتداء الكمامة سواء للعاملين، أو المراقبين أو الطلاب من دون أى استثناءات.

وأوضح أنه حال ظهور أى أعراض ارتفاع فى درجات الحرارة على أى طالب، لا يسمح له بدخول اللجنة، ويتم استبعاده من دخول اللجنة وتأجيل المادة على أن يدخلها مرة أخرى بدرجتها الكاملة.

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن أعمال التصحيح ستبدأ الأسبوع المقبل فى 18 مركز تصحيح على مستوى الجمهورية.

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