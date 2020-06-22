المعاهد الأزهرية: بدء تصحيح امتحانات الثانوية فى 18 مركزا الأسبوع المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن هناك غرفة عمليات لمتابعة أعمال امتحانات الثانوية الأزهرية فى كل محافظات الجمهورية، موضحا أن هناك حالة التزام تام فى كل المعاهد الأزهرية بمختلف محافظات الجمهورية بالإجراءات الاحترازية التى أقرها الأزهر الشريف لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أن عمليات التطهير والتعقيم تتم بشكل مستمر على مدار اليوم وعلى رأس كل ساعة للحفاظ على حياة الطلاب والعاملين فى إطار خطة الدولة للحد من انتشار الفيروس.
وأضاف على هامش جولته بمعهد فتيات المنطقة السادسة بمدينة نصر، حيث يؤدى طلاب القسم الأدبى الامتحان بمادة الفقه، أن الأزهر ينفذ خطة وقائية للحفاظ على أبنائه فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، مشيرا إلى أنه من ضمن الإجراءات الاحترازية الحرص على ترك مسافة تتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين بين الطلاب، وتعقيم الطلاب قبل دخولهم إلى لجان الامتحانات، والكشف الحرارى على الطلاب أثناء الدخول، وارتداء الكمامة سواء للعاملين، أو المراقبين أو الطلاب من دون أى استثناءات.
وأوضح أنه حال ظهور أى أعراض ارتفاع فى درجات الحرارة على أى طالب، لا يسمح له بدخول اللجنة، ويتم استبعاده من دخول اللجنة وتأجيل المادة على أن يدخلها مرة أخرى بدرجتها الكاملة.
وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن أعمال التصحيح ستبدأ الأسبوع المقبل فى 18 مركز تصحيح على مستوى الجمهورية.
يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019 / 2020، عدد طلاب القسم الأدبى بنين 50602 وطلاب الأدبى فتيات 34633 بإجمالى 85235 بالقسم الأدبى، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى بنين 25127 وطلاب القسم العلمى فتيات 18029 بإجمالى 43156 طالبا بالقسم العلمى، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالى عام 128495 طالبا تقدموا للامتحان بمختلف الأقسام بالثانوية الأزهرية لهذا العام.
كما أن العدد الإجمالى للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددا من اللجان الفرعية الأخرى، وبحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية عن 12 طالبا، وقد تم مراعاة تخفيض أعداد الطلاب فى اللجان، ضمانا لسلامتهم، ولتوفير البيئة الآمنة لهم لأداء الامتحانات.
كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالقاهرة لمتابعة سير الامتحانات الخاصة بالثانوية الأزهرية، والتشديد على تفعيل كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين.
وتم تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسئولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.
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