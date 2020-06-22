عبدالهادى القصبى: 15 مليون صوفى يدعمون القيادة السياسية لمواجهة التحديات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلن المجلس الأعلى للطرق الصوفية تأييده وثقته الكاملة فى القيادة السياسية فى إدارتها لأمور البلاد، وفي بيان رسمى أكد رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى، مساندة ودعم مالا يقل عن 15 مليون صوفى ووقوفهم صفا واحدا خلف القيادة السياسية المتمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة كافة تحديات الأمن القومى الراهنة وكل التحديات الداخلية والخارجية والتى تواجه مصر والمصريين .
وأضاف رئيس المجلس الأعلى وشيخ مشايخها أننا نتابع كافة الأحداث التى تشهدها المنطقة ونعلن أننا جميعا نقف صفا واحدا خلف قيادتنا السياسية ولا نقبل أى تهديدات للأمن القومى وأننا جميعا جنودا مجندة فى مواجهة كل التحديات فى كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة لحماية أمننا القومى وحماية مصالح البلاد ودعم مسيرة البناء والتنمية والدفاع عن وطننا الغالى فى مواجهة أى معتدى داخليا وخارجيا .
ودعا الدكتور القصبى جموع المصريين إلى دعم القيادة السياسية فى مواجهة كافة المخططات التى تستهدف النيل من أمننا القومى عبر نشر وزرع الميليشيات بمنطقة الشرق الأوسط لزعزعة الاستقرار فى المحيط المصرى والعربى وعلى جموع الشعب أن يدحض تلك المخططات بإرادته القوية والتى تحطمت عليها كافة المؤامرات التى تحاك ضدنا وعلينا جميعا أن نكون فى خندق واحد لدعم الدولة المصرية .
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