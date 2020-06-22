شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على التقدم للمجمعات التكنولوجية وغلق باب التقديم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن صندوق تطوير التعليم، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، غلق باب قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية الحديثة فى المجمعات التعليمية التكنولوجية المتكاملة بالأميرية، والفيوم، وأسيوط، وأبو غالب، للعام الدراسى الجديد 2020 - 2021، يوم الخميس المقبل.

وقال الدكتور أحمد الحيوى، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن التقدم للمجمعات التكنولوجية شهد هذا العام إقبالا كثيفا من الطلبة الراغبين فى الالتحاق بالمجمعات، حيث تقدم للتسجيل إلكترونيا حتى اليوم 1520 طالبا من حملة الشهادة الإعدادية.

وأضاف، فى البيان الصحفى الصادر عن الصندوق اليوم، أن أعداد المتقدمين فى الأسبوع الأول جاءت كالتالى 983 تقدموا للمدرسة الثانوية الفنية بمجمع الأميرية التعليمى التكنولوجى المتكامل، و80 طالبا تقدموا للالتحاق بالمدرسة الثانوية المهنية بمجمع "دمو" فى الفيوم، و94 للمدرسة الثانوية الفنية بمجمع "دمو" فى الفيوم، و235 للمدرسة الثانوية الفنية بمجمع أسيوط، و128 للمدرسة الثانوية الفنية بمجمع أبو غالب.

وأشار الحيوى إلى استمرار التقديم الإلكترونى للالتحاق بالمجمعات حتى نهاية الأسبوع الجارى، من خلال الرابط الذى تم نشره على الصفحة الرسمية لصندوق تطوير التعليم أو الصفحة الرسمية الخاصة بكل مجمع، أو من خلال معامل الحاسب الآلى المتاحة بمقر المجمع.

وشدد الأمين العام لصندوق تطوير التعليم أنه لن يتم قبول الطالب إلا بعد اجتياز اختبارات قدرات فى اللغات العربية والإنجليزية، والرياضيات، IQ، والمقابلات الشخصية للطلاب وأولياء الأمور، ثم الكشف الطبى للطالب حال قبوله، وهذه الشروط أساسية فى القبول، مشيرا إلى أن مواعيد اختبارات القدرات سيتم إعلانها عقب غلق باب التقديم نهاية الأسبوع الجارى، وسيتم إعلان التفاصيل والنماذج الخاصة باختبارات القدرات والتى ستكون موحدة على كل المجمعات التكنولوجية لأول مرة.

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وناشد الحيوى أولياء الأمور عدم الانسياق خلف أى أشخاص أو جهات خارج صندوق تطوير التعليم، يدعون صلتهم بالصندوق أو المجمعات ويستطيعون إلحاق أبنائهم بالمجمعات التكنولوجية، مؤكدًا أن الصفحة الرسمية لصندوق تطوير التعليم على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" هى المرجع الوحيد لأى استفسارات خاصة بالمجمعات عبر رسائل الصفحة.

وأشار الأمين العام لصندوق تطوير التعليم إلى أن المستندات المطلوبة للالتحاق بالمجمعات التكنولوجية هى صورة ضوئية من شهادة نجاح المرحلة الإعدادية للعام الدراسى 2019 - 2020، وبيان نجاح الشهادة الإعدادية معتمد من مديرية التربية والتعليم التابع لها الطالب، صورة ضوئية من شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر معتمدة طبق الأصل، صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى لولى أمر الطالب، وعدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب يتم تسليمها بمقر المجمع عند سداد مصروفات اختبارات القدرات والتى تقدر قيمتها بخمسين جنيها لا ترد، وتسدد إلكترونيا عن طريق الفيزا كارد بمقر المجمع، وبالنسبة للطلبة المقبولين يتم سداد مبلغ 150 جنيها تكلفة حضور دورة اللغة، وتسدد بعد ظهور النتيجة النهائية.