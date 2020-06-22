شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يعزى كنائس الأقصر فى وفاة القمص إقلاديوس جرجس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم قداسة البابا تواضروس الثانى، بالعزاء للأنبا يوساب الأسقف العام بالأقصر ولمجمع كهنة الإيبارشية، فى رحيل الأب القس إقلاديوس جرجس، ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب بالمريس ولأسرته، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

توفي القس إقلاديوس جرجس كاهن كنيسة السيدة العذراء بالمريس غرب الأقصر، التابعة لإيبارشية الأقصر عن عمر قارب الـ 82 سنة، بعد خدمة كهنوتية تجاوزت الـ 21 سنة بقليل.

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ولد بقرية الزينية شمال الأقصر فى 6 أكتوبر 1938 باسم لطفي وعمل لفترة بوزارة الداخلية إلى أن سيم كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء بالمريس، في 7 مارس 1999 وحتى وفاته صباح اليوم.

وصلى الأنبا يوساب الأسقف العام بالأقصر صلاة تجنيزه بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالأقصر في الحادية عشرة من مساء أمس.