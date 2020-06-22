شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الرصف الجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، منذ قليل، جوله لمتابعه تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير بعدد من الأحياء يرافقه اللواء علاء بدران السكرتير العام، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من المشروعات الجارية واستغلال أوقات حظر التجوال فى سرعة إنهاء المشروعات.

وكان أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة زيارة لمستشفيات 6 أكتوبر المركزى وحميات إمبابة وأمبابة العام وبولاق الدكرور ومركز الرعاية الصحية الأولية بوراق الحضر للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها مع متابعة إجراءات استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين.

وحرص محافظ الجيزة خلال الجولة على التحدث مع المواطنين المترددين على المستشفيات للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم، كما قام بمراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية للتأكد من توافر مخزون كاف منها.

كما تفقد راشد غرف العزل والفحص والتصنيف والإفاقة والأقسام الداخلية والطوارئ والاستقبال ووحده الرعاية المركزة وأماكن صرف مخزون الادوية والغسيل الكلوي مؤكدا أنه بتضافر الجهود سوف نتمكن من المرور من تلك الجائحة الصعبة مشيرا أن الأطقم الطبية تبذل قصاري جهدها ويتم دعمهم بكافه السبل للمرور من تلك الجائحة.

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ووجه راشد مديرى المستشفيات بإجراء الكشف على أى مريض يأتى للمستشفي قائلا " مفيش حاجه اسمها مريض يروح بيتة من غير ما يتكشف عليه طالما جالك فى المستشفى " مشددا على أجراء الحجز للحالات التى تستدعى حالتها المرضية إلى ذلك.

وشدد راشد على انتظام صرف الأدوية والعلاجات اللازمة لكل الحالات المرضية والمتابعة المستمرة مع مديرية الصحة لحل أي معوقات أو توفير أى نواقص علي الفور.

وحرص المحافظ علي متابعة مسارات تقديم الخدمة الطبية لمصابي فيروس كورونا المستجد بالمستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا وفقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة بالإضافة إلى خطط توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بحسب الطاقة الاستيعابية لكل مستشفى.

وحرص المحافظ علي تفقد العيادات المتنقلة التابعة لمركز الرعاية بوراق الحضر التى تؤدى الخدمة الطبية للمرضى بعدد من التخصصات.