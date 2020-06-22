شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 3 رحلات استثنائية لمصريين عائدين من قطر ومسقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الإثنين، 3 رحلات استثنائية قادمة من مسقط على متنها 500 عالق مصرى، حيث ذكرت مصادر بالمطار أن رحلة تابعة لشركة مصر للطيران قد هبطت صباح اليوم قادمة من مسقط، وعلى متنها عدد من المصريين العالقين بقطر والقادمين عن طريق سلطنة عمان، كما هبطت رحلتين أخرتين تابعتين لشركة إير كايروا التابعة لوزارة الطيران بمطار القاهرة.

هذا ويخضع الركاب القادمين على تلك الرحلات من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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