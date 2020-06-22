شكرا لقرائتكم خبر عن جنبلاط يدعو إلى تضامن عربى مع مصر فى مواجهة تهديدات الأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الزعيم السياسى اللبناني الدرزي وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى، إلى تضامن عربي واسع مع مصر في مواجهة ما تتعرض له من تحديات وتهديدات تتعلق بالإرهاب والأمن المائي من قبل أثيوبيا والملف الليبي. وقال جنبلاط- في تغريدة له اليوم على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "الدولة العربية الأم تُحاصر في أمنها المائي والغذائي من قبل الحبشة، والإرهاب في سيناء، وفجأة تطورات الوضع الليبي التي تشكل وضعا معقدا إضافيا، لابد للجامعة العربية من التحرك للتضامن مع مصر لمعالجة هذه التحديات التي تشكل تهديدا للأمن القومي العربي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط يدعو إلى تضامن عربى مع مصر فى مواجهة تهديدات الأمن القومى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.