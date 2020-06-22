شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التنمية المحلية والبيئة يناقشان إجراءات خطة منظومة المخلفات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تم بحث خطة تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات للعام المالى القادم 2020-2021، بالإضافة إلى متابعة إجراءات تنفيذ المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة والمدافن الصحية، ومصانع تدوير المخلفات بالمحافظات وفقا للجدول الزمني للخطة، وذلك في إطار التعاون بين الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة ، وضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة فى تنفيذ المنظومة. وقال اللواء محمود شعراوى ، أن الوزارة تقوم بمتابعة مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة بالمحافظات ووضع مؤشرات لعمليات المراقبة وفقاً للجداول الزمنية للتنفيذ وذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية.



وأضاف شعراوى أنه في إطار دور وزارة التنمية المحلية، و ما تقوم به لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة قامت الوزارة بإعداد المخطط التنفيذي للعام المالى 2020 – 2021 والذى تبلغ إجمالى تكلفتة حوالى 1.2 مليار جنيه وذلك لتطوير البنية التحتية للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة المحافظات والوقوف على أولوليات المشروعات التى سيكون لها أكبر الآثر ليشعر المواطن المصرى بوجود تحسن فى منظومة النظافة .



وأكد وزير التنمية المحلية أنه خلال العام الماضى قامت الوزارة بمتابعة جهود المحافظات فى رفع والتخلص الآمن لحوالى 33 مليون طن من المخلفات، بالإضافة إلى التخلص الآمن من مقلب سندوب بمحافظة الدقهلية وإنشاء مصنع لتدوير المخلفات بسعة 1200 طن يومي وتطوير مصنعى دفرة والمحلة الكبرى بمحافظة الغربية عن طريق رفع التراكمات وإنشاء خط جديد بطاقة 1200 طن يومي.

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