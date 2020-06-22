شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا البيئة والتنمية المحلية: رفع 33 مليون طن من المخلفات خلال العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تم بحث خطة تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات للعام المالى القادم2020/2021، بالإضافة إلى متابعة إجراءات تنفيذ المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة والمدافن الصحية ومصانع تدوير المخلفات بالمحافظات وفقا للجدول الزمني للخطة، فى إطار التعاون بين الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة، وضمن الدور التخطيطى والتنظيمى والرقابى لوزارة البيئة فى تنفيذ المنظومة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة خلال الاجتماع أن هذا العام وهو الثانى لخطة تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات والذى يتضمن عدد من المعايير التي سيتم مراعاتها، ومنها إعطاء الأولوية لعدد من المحافظات لاستكمال البنية التحتية للمنظومة بها ، والانتهاء من تنفيذ عدد من مناطق الخدمة ببعض المحافظات، مما سيتيح الفرصة للبدء في ابرام عقود التشغيل بمشاركة القطاع الخاص للاسراع بتنفيذ المنظومة ليشعر المواطن بتحسن ملموس في مستوى النظافة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن اللقاء تناول وضع منظومة المخلفات بالمحافظات التى يعمل بها البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة والموقف الحالى للبنية التحتية للمنظومة بتلك المحافظات.

وأضافت فؤاد انه تم مناقشة ما يخص المنظومة من برامج التشغيل وإجراءات إغلاق عدد من المقالب العشوائية للقضاء على الأثر البيئى والصحى لها، والشق المتعلق بالدعم المؤسسى لمنظومة المخلفات وقانون المخلفات الجديدة.

من جانبه، قال اللواء محمود شعراوى، أن الوزارة تقوم بمتابعة مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة بالمحافظات ووضع مؤشرات لعمليات المراقبة وفقاً للجداول الزمنية للتنفيذ وذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية ( وزارة الانتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع ).

Advertisements

وأضاف شعراوى أنه في إطار دور وزارة التنمية المحلية، وما تقوم به لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة قامت الوزارة بإعداد المخطط التنفيذي للعام المالى 2020 – 2021 والذى تبلغ إجمالى تكلفتة حوالى 1.2 مليار جنيه وذلك لتطوير البنية التحتية للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة المحافظات والوقوف على أولوليات المشروعات التى سيكون لها أكبر الآثر ليشعر المواطن المصرى بوجود تحسن فى منظومة النظافة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه خلال العام الماضى قامت الوزارة بمتابعة جهود المحافظات فى رفع والتخلص الآمن لحوالى 33 مليون طن من المخلفات، بالإضافة إلى التخلص الآمن من مقلب سندوب بمحافظة الدقهلية وإنشاء مصنع لتدوير المخلفات بسعة 1200 طن يومى وتطوير مصنعى دفرة والمحلة الكبرى بمحافظة الغربية عن طريق رفع التراكمات وإنشاء خط جديد بطاقة 1200 طن يومى.

وقال شعراوى إن الوزارة قامت أيضاً بوضع معايير تضمن تحقيق أكبر قدر من تغطية الخدمات بمناطق الخدمة والتى سيصل عددها إلى 12محافظة بنسبة إنجاز يصل إلى 70 % من المراد تحقيقه.

وأكد الوزير أنه سيتم عرض نتائج المخططات ومؤشرت أدائها على رئيس الوزراء خلال الفترة القادمة لاعتمادها وإقرارها لبدء التنفيذ بداية من شهر يوليو القادم.

كما بحث الوزيران الآليات الجديدة التى تناقشها وزارة التنمية المحلية لتحصيل الرسوم الخاصة بالنظافة بما يضمن الإستدامة المالية لعمليات التشغيل.